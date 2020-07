CAMEROUN :: Pour la sénatrice Nicole Okala, le milliardaire Amougou Belinga est une fierté pour les Beti :: CAMEROON

Très remontée, et dans une tribune au vitriol, la sénatrice Rdpc, Nicole Okala Bilaï, met en garde les ressortissants de la région du Centre, contre la destruction de l'homme d'affaires Jean Pierre Amougou Belinga, PDG du Groupe L'Anecdote.

Pour cette parlementaire du parti au pouvoir, elle-même originaire du Centre, les Beti doivent être fiers de Monsieur Amougou Belinga, et éviter de le détruire comme ils l'avaient fait de ses devanciers milliardaires, eux aussi, originaires du Centre : T - Bella, James Onobiono...

*Lisez plutôt l'intégralité de la tribune libre de la sénatrice Rdpc, Nicole Okala Bilaï, sur le sujet.

Je suis du Centre et je ne me sens ni menacée, ni insultée. J'ai réécouter avec beaucoup d'attention les propos de AMOUGOU BELINGA qui s'adressait à ses détracteurs en disant que les Betis sont " paresseux, malhonnêtes, sournois, cyniques et méchants. " A chacun de faire intimement son analyse. Cela renvoie à un de nos grands hommes d'affaires du Centre, le seul à cette époque là, le regretté T-Bella qui m'avait, dans son bureau, tenu les mêmes propos. Les Betis ont tout fait pour qu'il aille en prison. On l'a accusé de fausse monnaie, lorsque dans le même temps les autres hommes d'affaires faisaient autant, sinon pire, ajoutant la vente de la drogue à leurs avoirs , mais, ceux-ci étaient couverts par les leurs. Son départ, sa chute du monde des affaires a donné beaucoup de joie à certains Betis. Il est mort avec beaucoup d'amertume envers son peuple.

James ONOBIONO, mon petit frère, est devenu industriel, milliardaire, et les gens du Centre l'on démoli, détruit, le traitant d'arrogant et de tous les noms d'oiseau. Je sais de quoi je parle!!! On l'a accusé d'être contre le Président Paul BIYA, n'avait-il pas été reçu par des Chefs d'États, et surtout ceux de la sous-région ? On est heureux de savoir l'usine de Bokito dans la broussailles que dirigée par un digne fils de la région du Centre.

Des décennies après, AMOUGOU BELINGA arrive, les mêmes attitudes recommencent : il est arrogant, etc... etc...

Nous cherchons à le démolir aussi, puisque nous excellons en cela. De toutes façons, si on n'est pas concerné dans le mot "certains" sur lequel il insiste, on ne devrait pas se sentir menacé et insulté.

Si je comprends bien, pour vous, il ne devait rien dire malgré les attaques et les coups bas !!!

Pour vous, il doit se taire et attendre tranquillement l'estocade !!!

Alors même que ses propos devraient nous faire réfléchir et nous amener à faire une introspection de nous-même et de notre société Beti; en un mot, nous faire prendre conscience.

Pour ma part, nous les Betis avons détruit et perdu feu T-Bella, fragilisé James ONOBIONO dans le monde des affaires.

Puisse Dieu préserver AMOUGOU BELINGA pour que nous aussi ayons un Beti, un des nôtres, qui challenge avec les autres milliardaires. Quel est ce peuple qui détruit systématiquement les leurs qui veulent sortir la tête de l'eau ?

Je le répète, je ne connais pas AMOUGOU BELINGA et je n'attends rien de lui, mais je le BÉNI car, je suis fière de lui. Enfin un des miens qui peut construire des tours. OUI, qu'il bâtisse des Word Trade Center à Yaoundé !!! Oui, qu'il bâtisse des bibliothèques !!et bien d'autres réalisations.

Que Dieu le bénisse et le protège et que ses RÊVES se réalisent avant d'être détruit et anéanti par nous ses frères et sœurs Betis !!!comme ont, hélas, subit ses prédécesseurs

Mme le Sénateur Nicole OKALA BILAÏ