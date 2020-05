CAMEROUN :: Carnet noir : Isaac Fezeu un ancien candidat à la présidentielle meurt en plein sport :: CAMEROON

Le Mouvement pour l'émergence et le réveil citoyen ( Merci ), n'a plus de président. Isaac Fezeu qui en était le fondateur et le président, est mort ce jour à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Camer.be a appris que le président du Merci, s'est rendu ce samedi, 23 mai 2020, pour une séance de sport au parcours Vita de Yaoundé. Selon un proche qui a contacté votre journal, c'est en ces lieux, en pleine séance de sport que, Isaac Fezeu le président du Merci, a été victime d'un arrêt cardiaque. L'homme politique est mort sur-le-champ.

Isaac Fezeu a concouru pour l'élection présidentielle de 2011 au Cameroun. Sans véritable notoriété, il avait récolté un score insignifiant de moins de 1% de suffrages.



En 2018, Isaac Fezeu s'est allié à Paul Biya qu'il a soutenu pour l'élection présidentielle du 07 octobre. Le Merci faisait alors partie d'un ensemble de 20 partis politiques dits faibles, et lesquels avaient alors choisi de soutenir Paul Biya le candidat du Rdpc.

Le pèlerinage d'Isaac Fezeu s'achève malheureusement de façon tragique et brutale ce matin. Sans crier gare, il laisse le Merci, emporté par un arrêt cardiaque ce matin en pleine séance de sport au parcours Vita de Yaoundé.

Une pensée pour son ( ses) épouse (s), ses enfants, sa famille.



Personne ne pouvant faire au-delà de ses moyens, rendons-lui hommage pour ce qu'il a pu faire pour la scène politique camerounaise.