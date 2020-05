CAMEROUN :: NJINE MICHEL, VICE-PREMIER MINISTRE, EN QUETE DE PAIX EN REGION BAMILEKE EN 1959 :: CAMEROON

L’indépendance approchait déjà à grands pas, les Nations-Unies ayant entériné au mois de mars 1959 la résolution du mois d’octobre 1958 de l’Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, préconisant sa proclamation le vendredi 1er janvier 1960. Mais, la guerre se poursuivait à l’ouest-Cameroun, conformément au mot d’ordre de Moumié Félix et Ouandié Ernest depuis Le Caire : rendre impossible cette proclamation.

Le sang continuait à couler à flot dans la région Bamiléké. Pourtant, la Sanaga-Maritime avait déjà déposé les armes et quitté le maquis. Il n’y demeurait que quelques personnes obstinées errantes qui continuaient à croire à une victoire militaire face aux troupes françaises et au régime d’Ahmadou Ahidjo.

Au mois de septembre 1959, Njiné Michel, Vice-Premier ministre, en charge de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports, et député de l’ouest, s’était fait le promoteur d’une « Table-ronde », pour mettre fin aux tueries dans sa région natale. Il avait de ce fait affronté le Premier-ministre chef du gouvernement Ahmadou Ahidjo, son patron, sur ce point. Le conflit entre les deux hommes à la tête de l’exécutif camerounais, s’était soldé par son limogeage du gouvernement.

Chapitre I :

Njiné Michel député de la région Bamiléké

Njiné Michel fait partie des politiciens camerounais qui avaient refusé de respecter le mot d’ordre de boycott du scrutin du 23 décembre 1956, lancé par Moumié Félix et Ouandié Ernest depuis Kumba, le 9 décembre 1956. Il avait été élu aisément, et était membre du groupe parlementaire des « Paysans indépendants », qui regroupait les élus de l’ouest au sein de l’ALCAM, Assemblée législative du Cameroun. Celui-ci était constitué de Djoumessi Mathias, Kémajou Daniel, Lagar-de (un Français), Njiné Michel, Djuatio, Emac Imatha, Kamga, Ngayewang, et Wanko Samuel, soit neuf membres.

Ndjiné Michel avait déjà été élu lors du scrutin du 30 mars 1952 pour l’Assemblée Territoriale du Cameroun, ATCAM, dans la même circonscription électorale. Il est possible de s’expliquer qu’en sa qualité de parlementaire sortant et désireux de reconduire son mandat, il ait refusé de suivre le mot d’ordre de Moumié Félix et Ouandié Ernest.

André-Marie Mbida avait fait appel à lui pour exercer les fonctions de Ministre des Travaux Publics, dans le tout premier gouvernement de l’histoire du Cameroun investi le 15 mai 1957. Puis, il a participé, par son appartenance au groupe des Paysans indépendants, au renversement du gouvernement Mbida le 11 février 1958.

Au mois de février 1958, lorsqu’Ahmadou Ahidjo forme le nouveau gouvernement, il lui confie le portefeuille de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports, en plus de celui de Vice-Premier ministre. Il se retrouve donc numéro deux du gouvernement camerounais.

