LES MEMBRES DU LIONS CLUB LUTTENT CONTRE LE COVID-19 AU CAMEROUN :: CAMEROON

Là ou il y a un besoin, il y a un lion. La pandémie du corona virus qui sévit au Cameroun appelle toutes les bonnes volontés à fédérer les force pour lutter contre cette menace planétaire. A Douala au Cameroun, le district 403 B1 a répondu à ce besoin, à l‘hôpital Laquintinie.

Protéger le personnel soignant.

Les Lions Club du Cameroun servent la communauté par la remise des Equipement de Protection Individuelle et des Repas Chauds au personnel soignants dans le cadre de la contribution à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Cette activité de bénévolat a lieu à l’hôpital Laquintinie de Douala, au Centre des Maladies Respiratoires de Douala et à l’hôpital Jamot de Yaoundé. L'achèvement du projet de service du Lions club est un avantage pour la communauté car il permet de protéger le personnel soignant impliqué dans la lutte contre le covid-19. Il encourage et soutient ce personnel en leur apportant une restauration sur le lieu de travail.

Sensibiliser les populations

Selon Serge Constant EBENE, 1er vice-gouverneur de district et responsable du projet Lutte contre le Covid-19 du Lions Club au Cameroun, «Les fonds collectés durant le mois de mars en complément de la subvention obtenue de la LCIF, Fondation du Lions Club International, permettront aux Lions de répondre aux besoins urgents de notre communauté, y compris l’assistance aux personnel soignant, à la sensibilisation des populations et l’aide aux malades. Les membres Lions remercient tous ceux qui ont contribué à cet important travail. Vous aidez vraiment les Lions à faire une différence dans notre communauté. " Les Lions club du Cameroun disent toute leur reconnaissance à la LCIF, fondation du Lions club International.

Répondre aux besoins sociaux.

Le Lions Club au Cameroun compte 550 membres dans 24 clubs. Les clubs se réunissent deux fois par mois pour discuter des projets d’œuvres sociales. Les Lions clubs sont un groupe d'hommes et de femmes qui identifient les besoins au sein de la communauté et travaillent ensemble pour répondre à ces besoins. Pour plus d'informations ou pour participer aux activités des Lions Club, veuillez contacter l’un des clubs du Cameroun ou aller sur les pages Facebook

suivantes : https://www.facebook.com/doualaorchidee/ ; https://www.facebook.com/lionsclubdoualasaphir; https://www.facebook.com/LionsClubDoualaEbene/

Organisation de clubs philanthropiques

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs philanthropiques au monde avec près de 1,4 million de membres dans environ 46 000 clubs dans 193 pays et zones géographiques à travers le monde. Depuis 1917, les Lions clubs aident les aveugles et les malvoyants et se sont fortement engagés dans le service communautaire et au service des jeunes du monde entier.

Pour plus d'informations sur le Lions Clubs International, visitez le site Web à www.lionsclubs.org