CAMEROUN :: Dr DJOMOU YANGWA ARMEL : Soigner l’image et la réputation en entreprise. :: CAMEROON

Il st parti d’une observation empirique. Une campagne de dénigrement d’un produit de grande consommation dans les réseaux sociaux. Pour s’interroger « Comment soigner votre image et réputation suite à une campagne de dénigrement » ? DJOMOU YANGWA ARMEL nous donne les contours de son ouvrage intitulé : soigner l’image et la réputation en Entreprise.

Qui est Armel Djomou Yangwa ?

J’ai travaillé pendant une dizaine d’années dans une grande multinationale comme cadre dans le secteur marketing-vente. J’ai eu l’opportunité dans le cadre de mes différentes fonctions, d’intervenir sur plusieurs marchés dans l’Afrique centrale et de l’ouest, en l’occurrence : le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et la Côte d’ivoire. Cette expérience professionnelle très enrichissante a contribué à bâtir une expertise pluridimensionnelle en ce qui concerne : la gestion des partenaires/distributeurs, la vente proprement dite, la recherche et l’analyse du marché et des données, la gestion des projets, la définition et l’implémentation des stratégies, le coaching et le développement des équipes et bien d’autres,… Passionné des nouveaux challenges, à un moment donné de ma carrière j’ai embrassé le chemin de la recherche qui a abouti à la rédaction et à la soutenance d’une thèse de PhD en Science de gestion.

Qu’est ce qui vous motive à écrire ?

Comme je l’ai mentionné dans la phase introductive, je suis passionné de la recherche et je me plais à mettre à profit mon temps pour enrichir le monde scientifique en contribuant sur des thématiques d’actualités et diverses avec pour but de partager mes travaux dans l’optique de donner l’opportunité à un grand nombre d’audience de les exploiter et les nourrir davantage avec d’autres expériences et recherches. Je m’en voudrais de ne pas pas signaler ici que je tire aussi ma motivation à travers mon superviseur de thèse, le Professeur Dr Alain Aimé Ndedi qui m’encourage chaque jour d’aller plus loin et qui continue de me coacher dans le monde de la recherche.

Où puisez-vous l’inspiration ? Qu’est-ce qui vous a inspiré le titre de votre dernier ouvrage ?

Vous abordez là un aspect pertinent et sensible. D’où vient mon inspiration ? Généralement, j’observe mon environnement, l’actualité, des comportements et réactions des personnes physiques ou morales, lorsqu’un sujet m’accroche et m’intéresse je suis mon humeur, mon degré d’inspiration et je commence à rédiger quelque chose.

Concernant l’ouvrage dont nous abordons aujourd’hui, en décembre 2018, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état de ce que certaines marques de riz importées par une société de distribution au Cameroun seraient du plastique pur et simple et donc impropres à la consommation. Plusieurs vidéos ont été produites et propagées par plusieurs individus démontrant ainsi la mauvaise qualité du riz distribués par l’entreprise en question. Après des séances de travail animées par plusieurs parties prenantes et pilotées par le ministère du commerce au Cameroun, la conclusion rendue était claire : « les marques de riz indexées » n’étaient pas impropres à la consommation. Il s’agissait donc d’une campagne de dénigrement de marque. La manière dont l’entreprise concernée a géré la crise de dénigrement a nourri mon inspiration à produire un article qui a été publié en Mars 2019 sur : « Comment soigner votre image et réputation suite à une campagne de dénigrement ». A la suite de cet article, je me suis interrogé sur le : « pourquoi ne pas pondre un ouvrage qui traite de la communication en entreprise, en orientant une fixation sur la marque comme capital de l’entreprise, sans se lasser de revenir sur les fondamentaux de la communication en entreprise et la création et la gestion de la marque.

À qui s’adresse votre livre ?

Ce livre s’adresse à tous ceux et celles qui sont passionnés par la discipline de communication en entreprise. Déjà les praticiens de la communication en entreprise peuvent s’en référer pour bâtir leur plan et leur stratégie de communication. Dans le milieu académique, les enseignants et étudiants peuvent en tirer profit pour enrichir leurs cours sur la communication et la gestion de la marque.

Avez-vous rencontré des difficultés pendant l’écriture du livre ? Comment les avez-vous surmontées ?

Rédiger n’est pas certainement une chose facile. Il faut noter que c’est l’inspiration qui donne le ton et l’avancement des travaux. Quelques fois vous avez la motivation, mais vous êtes en panne d’inspiration. Il arrive souvent en 24h de ne pas réussir à produire plus d’un paragraphe de 150 mots. Une œuvre n’étant pas parfaite, il arrive qu’on se retrouve pendant la rédaction à faire des gymnastiques d’effacement des phrases, des paragraphes, voire des pages entières, ou qu’on se retrouve à étendre la recherche en ajoutant de nouveaux chapitres. L’astuce à garder en esprit c’est de ne pas tomber dans le piège de découragement ; garder en mémoire qu’on a un objectif à atteindre : « rédiger complètement le livre dans le temps circonscrit ». Un autre aspect à relever qui quelques fois peut se présenter comme un obstacle repose sur la gestion de la famille. Il n’est pas aisé d’associer ; « la recherche scientifique et la gestion de la famille ». Mais la clé de succès s’inscrit sur l’aptitude à mieux s’organiser pour satisfaire toutes les parties et garantir son équilibre tant sur le plan de la recherche que sur le plan de la vie en famille.

Où peut-on procurer votre livre ?

« Soigner l’image et la réputation en entreprise » a bénéficié de la signature des Éditions Universitaires Européennes et le livre sera disponible dans quelques jours sur Amazon.com en versions papier et électronique. En cas de la multiplication de distributeurs l’information sera communiquée au grand public au moment opportun.