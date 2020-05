CAMEROUN :: Le Groupe SABC poursuit son parcours de lutte contre le covid19 :: CAMEROON

Après la remise des équipements médicaux, des solutions hydro alcooliques et des produits de première nécessité dans 33 hôpitaux et 28 prisons du Cameroun, le Groupe SABC continue son engagement citoyen contre le COVID-19. Un vaste programme.

Dans les hôpitaux et les prisons

Face à une crise de cette ampleur, le Groupe SABC, première entreprise citoyenne au Cameroun, a mis en place un vaste programme d’actions citoyennes pour apporter sa contribution au Gouvernement, protéger l’ensemble de son écosystème, afin de barrer la voie à cette pandémie au Cameroun. Un programme qui se décline en don de matériel médical et de protection aux 10 hôpitaux régionaux, 23 hôpitaux de district et aux hôpitaux réquisitionnés pour la prise en charge des malades du COVID 19. renforcer les mesures de prévention et de contrôle, ainsi que les conditions d’hygiène à observer par le personnel soignant et les malades.

Dans les prisons, Sensibilisation aux règles d’hygiène et aux mesures barrières. Du matériel de protection (masques, gel hydro-alcoolique, savon, eau de javel, etc..) Des produits alimentaires. Dans les 13 prisons principales et 15 prisons secondaires que compte le Cameroun. De façon non exhaustive, ces différents dons sont évalués à : 30 000 gants d’examen • 3 400 masques chirurgicaux • 1 500 litres de gel désinfectant • 1 200 bidons d’eau de javel de 5L chacun • 1 000 Charlottes • 600 combinaisons de protection • 54 Thermomètres Flash • 330 cartons de savon de 400 g, environ 20 000 morceaux • 615 sacs de riz dont 190 de 25 kg et 425 de 50 Kg • 1 710 bidons d’eau minérale Vitale • 1 000 packs d’eau Aquabelle • 1 850 packs de boissons gazeuses

Sur Les marchés et les orphelinats

Dans les orphelinats et les marchés, il s’agit de la Sensibilisation aux règles d’hygiène et aux mesures barrières, des mesures barrières et des consignes du gouvernement, la Distribution d’eau minérale et boissons rafraîchissantes. Et, Parce que les marchés sont des lieux à haut risque de contamination, Le Groupe SABC dotera les principaux marchés des 10 villes du Cameroun de stations de lavage des mains. Ce dispositif vise à encourager les populations à se laver régulièrement les mains afin de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays.

Le lancement officiel de cette opération a eu lieu le 7 mai 2020 au Marché PK10 de la ville de Douala en présence du Maire de la ville de Douala M. Roger MBASSA NDINE, du Directeur Général du Groupe SABC, M. Emmanuel DE TAILLY et du Maire de Douala 3e M. Valentin Epoupa, par la pose de la première station de lavage des mains. Pour Emmanuel De Tailly, par ces actions citoyennes, il s’agit d’ « Assumer notre responsabilité sociale et sociétale envers le public des marchés.

Assumer notre leadership social et démontrer notre proximité avec l’ensemble de notre écosystème. Sensibiliser les commerçants au strict respect des règles d’hygiène et gestes barrière »