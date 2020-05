CAMEROUN :: Université de Douala: Les nouveaux responsables prennent fonction :: CAMEROON

Ils ont été installés par le recteur Magloire Ondoa le 04 Mai dernier.

Ils sont quatre, ces nouveaux responsables de l'université de Douala qui ont bénéficié des deux décrets présidentiels du 22 Avril 2020.

Lors d'une cérémonie à la hauteur de l'événement qui s'est tenue à l'amphi 200 de l'ESSEC, le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'Université de Douala les a officiellement présenté.

Dans ce quatuor présenté à l'ensemble de la communauté universitaire, on retrouve le Pr Joseph Marie Zambo Belinga, vice recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation, précédemment en service à l'université de Yaoundé 1 au même poste; le Pr Claude Bekolo , doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée ( FSEGA) qui revient à Douala après avoir occupé la même fonction à Yaoundé ll ; Samuel Marcellin Wenang, directeur des affaires administratives et financières (DAF) , auparavant chef de division des affaires générales à l'ESSEC de Douala ; Valère Ebendeng Info, directeur du Centre des œuvres universitaires qui garde les charges qu'il avait à l'université de Dschang.

A ces nouveaux responsables qu'il connait plutôt bien, le recteur Magloire Ondoa a demandé de s'intégrer le plus rapidement possible dans l'équipe formée par la communauté universitaire.

Dans un contexte actuel dominé par la pandémie du Coronavirus, le Pr Magloire Ondoa a rappelé à ses nouveaux éléments que " vos qualités individuelles doivent être secondaires car nous sommes une équipe solidaire et engagée qui doit gagner et chacun de vous apportera s pierre à l'édifice, ses compétences. Nous regardons dans la même direction et ce qui doit prévaloir c'est l'intérêt supérieur de l'université de Douala qui doit être à chaque fois préservé''.

Le recteur dans la même lancée a prescrit le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement dans l'espérance d'une reprise des cours le 1er juin prochain. Ainsi les salles de classe doivent être désinfectées, le nombre d'étudiants par salle doit être divisé par deux ou voir trois.

Après tout ceci, le recteur Magloire Ondoa a tenu a témoigner sa reconnaissance aux responsables sortants notamment le Pr Marie Thérèse Il , la désormais ex doyenne de la FSEGA , mutée à l'université de Dschang, mais surtout le Pr Charles Awono , admis à faire valoir ses droits à la retraite. Un cadeau lui a été remis par l'université en signe d'aurevoir.