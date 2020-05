Après deux années de travail, nous nous apprêtons à vous raconter la fabuleuse odyssée des Lions indomptables du Cameroun en 1990. Nous sommes allés à la rencontre des héros et acteurs principaux de la plus belle histoire du football africain et camerounais.

Très bientôt en librairie, sur nos écrans télés, au cinéma et sur les plate-formes digitales!

En exclusivité pour vous, le trailer du documentaire.