CAMEROUN :: Lutte contre le Covid-19: Non aux mesures d'assouplissement précipitées ! :: CAMEROON

La Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO) prend acte des 19 mesures d'assouplissement prescrites par le Chef de l'Etat le 30 Avril 2020.

Toutefois, certaines mesures notamment les deux premières apparaissent contracdictoires à la mesure 4 entrée en vigueur le 18 mars à savoir: les rassemblements de plus de cinquante (50) personnes sont interdits sur toute l’étendue du territoire national ; à cette date le Cameroun enregistrait moins de 15 cas confirmés au Covid 19.



Les mesures d'assouplissement N°1 et 2 conduiront à une explosion exponentielle du nombre de personnes infectées, et annuleront ainsi le rôle joué par toutes les mesures mises en œuvre avant.

Les mesures d'assouplissement N °1 et 2 ne pourraient être envisagées si l’épidémie est bien contrôlée, c’est-à-dire si on arrive petit à petit à isoler au moins 75% des nouveaux cas. A date, le Cameroun est dans la phase ascendante de l’épidémie environs 2000 cas confirmés.

Il existe une stratégie de sortie du "confinement" pour rendre l’épidémie maîtrisable et préserver nos vies:

a) Il faut attendre une décrue suffisante de l’épidémie, c’est-à-dire du nombre de nouveaux cas par jour et par là du nombre de lits d’UCI (Unité de Soins Intenstifs)

b) Il faut être capables de réaliser au minimum 300 000 tests virologiques par semaine afin que le plus grand nombre de personnes puissent connaitre leur statut

c) Il faut constituer des équipes capables de réaliser de façon rapide et efficace le travail de repérage, traçage et d’isolement des nouveaux cas dans le respect de la vie privée des individus.

d) Il est essentiel de fabriquer suffisamment de masques de qualité au Cameroun pour pouvoir fournir toute la population.

Fait à Douala, le 1er Mai 2020

(é) Alphonse AYISSI ABENA

Président exécutif FOCACO