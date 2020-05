Constat de vacance de la présidence de la République du Cameroun: Appel au peuple Camerounais! :: CAMEROON

Camerounaises, Camerounais, Amis du Cameroun...En ma qualité de citoyen natif du Cameroun et d'intellectuel politique, je viens par la présente déclaration affirmer ce qui suit:

l'incapacité désormais palpable et évidente de monsieur Biya, président de facto de la République du Cameroun depuis 1982, de s'adresser en personne depuis bientôt deux (2) mois au peuple camerounais, me conduit à constater solennellement la vacance de la Présidence de la République du Cameroun ce soir du 1er mai 2020.

Très clairement, Monsieur Biya est soit décédé, soit dans un état comateux grave, soit en état de démence sénile. Dans chacune de ces trois hypothèses, le Peuple Camerounais doit constater la vacance de la présidence de la République du Cameroun et exiger:

a) La libération de tous les prisonniers politiques anglophones et francophones

b) La convocation des Assises de la Fondation de la Nouvelle République Fédérale, incluant toutes les forces politiques, avec le soutien de l'UA et de l'ONU

c) La préparation d'une nouvelle constitution et d'un référendum constitutionnel

d) La mise en place d'une nouvelle loi électorale et d'une véritable commission électorale indépendante

e) La tenue des premières élections démocratiques, inclusives et transparentes de l'histoire du Cameroun après l'indépendance formelle de 1960.

Sans plus tarder, l'heure est venue pour l'opposition politique et la société civile, mais aussi bien sûr la diaspora et les vrais amis du peuple camerounais, de faciliter, d'organiser les manifestations, revendications,

plaidoiries et manoeuvres populaires devant conduire ce pays à une véritable naissance démocratique. IL s'agit de récupérer par tous les moyens légaux et légitimes désormais, la souveraineté confisquée depuis 1960, du Peuple Camerounais.

Je m'engage à oeuvrer essentiellement désormais dans cet objectif historique majeur et à intégrer plus fermement dans mes actes, paroles et pensées, l'ensemble des facteurs qui le rendront effectif.

En mon âme et conscience, je publie la présente profession de foi afin que nul n'en ignore. Et j'appelle toutes les sensibilités authentiques du peuple camerounais à affirmer la même détermination et la même orientation.

Que Dieu bénisse le Cameroun, berceau de nos ancêtres!

Professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun

Rouen, Haute- Normandie, le 1er mai 2020