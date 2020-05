CAMEROUN :: Lettre à M. le Ministre de l’Education de Base et à Mme le Ministre des Enseignements Secondaire :: CAMEROON

A la suite de l'annonce du gouvernement camerounais de la reprise des cours le 1er juin prochain, le Groupe GEPES (Groupe d’Etudiants Pour l’Excellence Scolaire) vient de formuler à Monsieur le Ministre de l’Education de Base et à Madame le Ministre des Enseignements Secondaire des propositions pour une rentrée plus efficace. L'intégralité de la correspondance en dessous



Madame et monsieur les ministres,

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la présence du tout premier cas confirmé de Corona Virus dans notre pays le 6 Mars dernier. De ce fait, nous tenons tout d’abord à féliciter les mesures prisent par le gouvernement pour limiter la propagation du virus au sein de la population, notamment la fermeture des établissements d’éducation et de formation. C’était une pilule difficile à accepter mais peu à peu les populations en générale et les élèves en particulier ont compris le bien-fondé de cette mesure. Nous tenons à féliciter dans la même lancée notre système de santé qui s’attelle au mieux de lutter contre le virus.

Nous avons également appris de la réouverture de ces établissements le 1er juin prochain sous réserve de l’évolution de la pandémie covid-19. Compte tenu du fait que la nation est en reréflexion sur la gestion de cette fin d’année scolaire et la préparation des examens, nous jeunes étudiants constitué en association dénommé Groupe d’Etudiants Pour l’Excellence Scolaire (Groupe GEPES) voulons apporter nos propositions pour une réouverture des établissements avec un minimum de sécurité et de fiabilité et pour une fin d’année efficace et efficiente. A notre niveau, les pistes de réflexions vous sont ainsi formulées sous forme de mesures :

1. Annuler le troisième trimestre pour les classes intermédiaires pour les enseignements secondaire et des classes sans examens officiels pour l’éducation de base. A ce niveau, la décision du conseil de classe se basera sur la moyenne des premiers et deuxièmes trimestres.

2. Rouvrir les établissements uniquement avec les classes d’examen. Les autres salles de classes étant vident, ces derniers doivent être classés au plus cinquante (50) élèves par salle de classe ceci pour respecter la mesure de distanciation sociale.

3. Equiper les établissements des kits de lavages des mains (sceaux avec robinet, savon, eau de javel) qui serons placé à l’entrée de chaque bâtiment.

4. Equiper les établissements des thermomètres à infrarouge pour faciliter la détection des cas suspect au sein de l’établissement.

5. Afficher au sein des établissements les mesures barrières et numéros utiles pour lutter contre le covid-19

6. Procéder à la distribution gratuite des cache-nez et gel hydro-alcooliques à tous les élèves et à tout le personnel des établissements.

7. Mener des campagnes de désinfection hebdomadaire dans tous les établissements.

8. Renforcer les capacités cognitives et matérielles du personnel de santé et des conseillers d’orientation dans les établissements.

9. Orienter l’activité des conseillés d’orientation et associer le personnel de santé des établissements vers la sensibilisation, l’éducation sur cette pandémie et l’appropriation des mesures barrières pour lutter contre le corona virus.

10. Mettre sur pied un règlement d’urgence anti-covid19 stricte et applicable à tous les établissements. Il s’agira entre autre :

Ø Le lavage systématique des mains à l’entrée, à la sortie et entre les pauses

Ø Etablir les écarts de sortie de 30 à 45 min entre les niveaux pour éviter les attroupements devant les établissements

Ø Exiger le port du cache-nez au sein de l’établissement.

11. Accorder une période d’au moins deux mois à partir du 1er juin aux élèves afin de mieux se préparer pour les examens.

12. Faire composer aux élèves les examens blancs qui compterons pour la 5e séquence. Cette évaluation va leur permettre de voir leur niveau par rapport à l’examen

13. Considérer à 80% les chapitres et modules du 1er et 2e trimestre dans la composition des épreuves aux examens officiels

14. Aux examens blancs comme aux examens officiels, classer les élèves un par banc pour le petit table-banc et 2 par banc pour les longs table-banc et respecter la distanciation prescrite pour lutter contre le covid-19

15. Mettre les enseignants dans des conditions les plus favorables et décentraliser les corrections et les délibérations de l’Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) au niveau régional et départemental pour limiter les lenteurs administratives et accélérer la proclamation des résultats pour une durée de trois semaines au maximum pour chaque examen. Ceci pour ne pas voir la prochaine rentrée débuter trop tard.

Madame et Monsieur les ministres, la lutte contre la pandémie du corona virus est désormais une cause nationale où les forces vives doivent conjuguer les efforts pour l’éradiquer complètement de notre pays. Ayant touché le secteur de l’éducation, nous nous sommes sentis obligés de formuler ces propositions à vos endroits pour contribuer à notre niveau à la promotion de l’excellence scolaire dans notre pays.

Veuillez agréer l’expression notre haute considération.

Pour le Groupe d’Etudiants Pour l’Excellence Scolaire

(Groupe GEPES)

Franck Ludovic NYEMB

Le Coordonnateur