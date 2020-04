CAMEROUN :: Publication du rapport sur l'attaque de Garbuh: La réaction du MPDR – PMDR :: CAMEROON

En exécution des instructions de la plus haute autorité constitutionnelle, politique, militaire, judiciaire et diplomatique du pays, une enquête minutieuse menée en procédure d’urgence, a rendu son rapport sur les dérives meurtrières intervenues dans la nuit du 14 au 15 février, dans la petite localité de Ngarbuh, Région du Nord-Ouest.

Le Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR – PMDR), qui a pris connaissance de la substance du rapport, exprime en tout état de cause, l’appréciation ci-après :

1 – Les dérives dont il s’agit, sont intervenues dans le contexte de la guerre civile de fait en cours dans les deux régions anglophones du pays. Cette guerre oppose les sécessionnistes appelés ambazoniens aux forces de défense et de sécurité camerounaises, les uns réclamant l’indépendance ou à défaut le fédéralisme, et les autres engagés à défendre, à préserver et à protéger l’intégrité territoriale de l’ensemble de la nation camerounaise.

2 – Le MPDR – PMDR réitère sa condamnation de toute dérive, défaillance, violation des droits humains et exactions en temps de paix comme en temps de confrontations de toute nature.

3 – Le MPDR – PMDR constate que le Rapport est d’une clarté et d’une honnêteté admirables, et rend hommage à la lucidité, l’objectivité, l’honnêteté, la promptitude et l’humilité exceptionnelle dont a fait preuve le chef de l’Etat Camerounais, d’abord pour le principe et le timing de l’enquête, ensuite pour les mesures fortes décidées au regard des conclusions pertinentes et sans appel.

4 – Le MPDR – PMDR, invite tout les acteurs nationaux et internationaux, partenaires publics et privés, leaders d’opinion civils, politiques et religieux, à faire preuve de responsabilité, de loyauté, de sagesse et surtout d’honnêteté. Aucun Chef d’Etat dans le monde, ne peut se lever le matin pour initier le massacre de son propre peuple dont il a la charge de la conduite du destin.

5 – La réaction diversifiée et quelque peu teintée de confusion et d’incompréhensions des autorités au lendemain immédiat des faits, peut être logiquement placée sous le sceau de la bonne foi dans l’ignorance, l’inacceptable et la surprise, compte tenu du caractère très professionnel reconnu, de nos forces de défense et de sécurité. Quand on ne s’attend point à un certain type de comportement, on ne valide pas automatiquement le pire. C’est connu que loin du champ de bataille, les responsables politiques et même militaires, n’ont jamais la bonne information, la juste information ou l’information complète.

6 – Le MPDR – PMDR fait observer que dans tous les champs de conflits à travers le monde, des drives insoutenables surviennent, et concernent toutes les armées, que ce soit des grandes ou des petites puissances. L’essentiel c’est la promptitude, la rectitude et l’honnêteté des autorités du pays, pour la reconnaissance même tardive des faits après des enquêtes sérieuses et transparentes et l’acceptation des responsabilités suivies sanctions et implications positives. A ce propos, le Cameroun a montré le bon exemple.

7 – Le MPDR – PMDR, invite enfin les leaders politiques surtout, à faire preuve de lucidité, et de s’abstenir à utiliser la moindre bavure pour accabler, dénigrer, humilier et disqualifier les forces de défense et de sécurité du pays, tant il est incontestable que celles-ci les protègent et les protègeront, servent et serviront toujours la nation même en cas de leur conquête effective du pouvoir. Personne ne viendra au pouvoir avec son armée privée.

8 – Le MPDR – PMDR rappelle que les militaires, policiers et gendarmes, en tenue ou non, sont avant tout des citoyens comme tous les autres, l’ont toujours été et le demeureront, et de surcroît qu’ils ont aussi des familles, des parents et grands-parents, des conjoints, des enfants. Chercher à les humilier, à les particulariser négativement ou à les jeter en pâture comme par exemple exposer leurs images dans des conditions polémiques dans les réseaux sociaux, participent de l’atteinte à la sécurité de la nation, à la culture de la haine et à la promotion dangereuse des esprits de vengeance aux conséquences imprévisibles.

9 – Le MPDR – MPDR, rappelle enfin sa vocation à coopérer, à collaborer et à œuvrer dans tous les cas, pour le dialogue et la réconciliation, seule objectif de son existence et fondement cardinal de ses militants, sympathisants et éventuels soutiens./.

Yaoundé, le 24 Avril 2020

Le Médiateur Universel

SHANDA TONME