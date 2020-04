CAMEROUN :: Gendarmerie: Le colonel Pierre Aimé Bikele fixe le cap :: CAMEROON

Le tout nouveau commandant de la légion de gendarmerie du littoral a effectué vendredi dernier une descente dans plusieurs unités de gendarmerie de son territoire de commandement pour s'imprégner des réalités de celles ci et fixer le cap.

Il est vraisemblable un homme de terrain. 48 heures seulement après sa prise de fonction officielle, le colonel Bikele , commandant de la légion de gendarmerie du littoral est déjà sur le terrain des opérations. Il a entamé ce vendredi 17 Avril une tournée de prise de contact dans les différentes unités de gendarmerie de la ville de Douala.

Il était question ici pour le nouveau chef opérationnel de fixer le cap en indiquant à ses éléments sa vision de la gendarmerie afin que la gendarmerie redevienne un corps noble et respecté dans la région du littoral et plus précisément dans la ville de Douala. Cette tournée l'a donc mené tour à tour à la compagnie de Douala 3 dans un premier temps où il a visité le poste de gendarmerie de Bonendale , la brigade des recherches de bonaberi, la brigade Ter de Bojongo, le poste de gendarmerie de Mambanda et la brigade Ter de Bonassama.

Le collegion a aussi profité de sa présence dans le quatrième arrondissement de la ville pour rendre visite au sous-préfet de Douala 4è, au maire de Douala 4è et au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Bonaberi.

La suite de cette tournée de prise de contact va le conduire à la compagnie de gendarmerie de Douala 2 où l'attendaient tous les responsables des unités de gendarmerie de cette circonscription.

Ici , de façon solennelle, le colonel Bikele avant de s'adresser à ses éléments a pris le soin d'écouter le commandant Dassi qui a dressé un florilège de manques mais aussi des attentes que ses éléments et lui placent en ce nouveau chef opérationnel . Ce n'est qu'à sa suite que que le collegion va prendre la parole. Durant son allocution, il va présenter Ses priorités. '' il était question pour moi de voir dans quelles conditions les éléments de la gendarmerie du littoral travaillent et ainsi évaluer leurs difficultés pour rendre compte a la hiérarchie.je suis venu pour fixer le cap et donner une orientation car nous avons des priorités dont l'une d'elles est l'accompagnement des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Corona virus. L'autre priorité est la lutte contre la grande criminalité dans la ville de Douala'' déclarera le colonel Bikele.

Il a aussi insisté sur le caractère triplement exemplaire du gendarme c'est à dire exemplaire dans la tenue, exemplaire dans l'attitude et le comportement et exemplaire dans la moralité et ce n'est que de cette façon que la gendarmerie va consolider la confiance qu'elle a auprès des populations.

Il est prévu que le colonel Pierre Aimé Bikele commandant de la légion de gendarmerie du littoral continue sa tournée cette semaine dans les autres départements de la région du littoral afin d'implémenter sa vision dans toute sa région de commandement.