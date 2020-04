CAMEROUN :: HUMANITAIRE: LADY PONCE AU COTÉ DES ORPHELINS DE YAOUNDÉ A TRAVERS SON ASSOCIATION CŒURS UNIS :: CAMEROON

La descente effectuée par l'artiste Lady PONCE dans les orphelinats de Yaoundé rentre dans le cadre de ses actions caritatives à travers l'association Cœurs Unis, mais également pour assister les plus démunis en cette période critique liée à la pandémie du Covid-19.

L'artiste et son équipe ont apporté un ouff de soulagement à trois structures à caractère social. À l'instar du foyer des enfants aveugles du colonel Ruffignac à bata Nlongkak et la fondation Fact à Cornier à Yaoundé. Du côté de Mbalmayo l'orphelinat Nda boan à reçu comme les autres d'importantes denrées alimentaires de premières nécessités, des masques, savons et des gels hydroalcooliques.

Des fans et des sympathisants de l'association Cœurs Unis de Lady Ponce étaient présents à ces différentes étapes.

Le prochain geste de ce mouvement caritatif le 25 avril dans la ville de Douala. Ensuite ce sera au tour des villes de Bafoussam et de Garoua.

Tous ceux qui sont désireux d'accompagner cette action peuvent également s'associer à ces différentes actions de solidarité, sont priés d'appeler les numéros(00237) 696405656 et 67300200.

En rappel, l'artiste Lady Ponce a pour objectif à travers l'association Cœurs Unis, la création d'un foyer qui va encadrer les plus démunis, filles mères et enfants du 3ème âge.