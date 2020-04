CAMEROUN :: Vient de paraître: Pourquoi ? Mémoire d'un drame de Jean-Claude Shanda Tonme :: CAMEROON

"Pourquoi? Mémoire d'un drame" Ce livre de Jean-Claude Shanda Tonme vient de paraître et est disponible en librairie depuis le 16 avril 2020, malgré le confinement.

C'est un livre de de cœur, de pitié, de douleur, de compassion extrême. Mais c'est aussi un livre assez révélateur qui montre comment un destin peur virer, et comment des parents peuvent subir un drame.

C'est quoi au fait?

Tenez, de son vrai nom Gilberte Rose Odile ONOMO NGASKA, 25 ans . Nièce d'une de nos célèbres artistes, Odile Ngaska. Gilberte qui effectue un stage à Douala dans un cabinet comptable, doit soutenir son mémoire de l'ESSEC à l'université de Douala en Janvier. Nous sommes ce maudit 6 décembre 2017.

Elle quitte son travail à Akwa, elle doit se rendre à Bonamoussadi. Elle n'y arrivera jamais, car bâchée derrière une moto qui roule à contresens à cause des embouteillages, tous les trois sont fauchés par un véhicule au niveau de la vallée Bessengue.

Tombée par la tête, elle restera un temps sur place, on lui vole son sac à main. Elle devient anonyme, et va mourir aux urgences de Laquintinie. Et comme elle est anonyme, on la jette dans le vrac avec les malfrats dans la salle infecte.

Elle a fait tout le collège à la retraite avec ma dernière fille, et elle était donc aussi ma fille, calme, tranquille, sage, porte fanion d'une fratrie de six enfants, jumelle, avec des parents pieux et affectueux. Une mère enseignante et un père ingénieur Polytech.

Lorsque j'apprends la nouvelle, je suis en mission à Paris. Rien ne va plus avancer, et je rentrerai au pays. Voilà le drame,

La suite, est terrible pour tout le monde, ses amis de classe de la retraite, de l'ESSEC, du quartier, d'enfance. L'enterrement quelque part dans un village de la Lékié, sera émouvant.

J'ai décidé de lui rendre hommage, de faire entrer son nom dans l'histoire, afin qu'on ne l'oublie jamais, qu'elle reste vivante, parmi nous. J'ai donc écris ce livre.

J'ai approché le Ministre de l'enseignement supérieur, pour demander si on pouvait lui décerner son diplôme à titre posthume, mais il m'a dit que c'est impossible. J'ai donc décidé de faire publier le mémoire qui paraîtra certainement en Juillet au plus tard. Et ce ne sera que justice.

C'est un livre de 170 pages publié par les éditions L'Harmattan.

Avec le confinement, le livre n'est disponible que sur commande sur le site de l'éditeur. Voir ce lien

Il sera disponible au Cameroun en Juillet seulement.

Néanmoins, des commandes peuvent être passées directement

Auprès du Directeur de L'Harmattan Cameroun

222 22 19 89

677 46 33 63

699 19 80 28