BELGIQUE :: Merksplas: La cérémonie d'hommage à Folefack Ebenizert reportée à une date ultérieure :: BELGIUM

Le Collectif Folefack, réuni par téléconférence en session extraordinaire d'urgence ce 02 avril 2020, a statué sur l'actualité nationale et internationale dominée par la pandémie de coronavirus.

Face la recrudescence de cette pandémie, notre sens de responsablité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de tous dans le cadre de la commémoration à Merksplas du 12ème anniversaire du décès du Camerounais Folefack Ebenizert.

Il faudra souligner que cette commémoration vise non seulement à se souvenir de Folefack, mais aussi à mettre en lumière la lutte des migrants pour leur dignité et la résistance aux politiques d'asile et de migration inhumaines.

En accord avec toutes les associations intervenantes dans la mise en oeuvre de cette commémoration, le Collectif Folefack décide en toute responsabilité de reporter la 12ème édition de commémoration, initialement prévue le 1er mai 2020 à une date ultérieure afin d'accompagner les efforts de nos pouvoirs publics fédéraux dans la lutte contre cette pandémie et marquer notre solidarité aux différentes victimes nationales et internationales du coronavirus.

Une fois la pandémie maîtrisée, nous vous proposerons une nouvelle date.

Fait à Bruxelles le 02 avril 2020

Pour le Collectif Folefack

Nguemaleu N. Eric, Président,Juriste, spécialisé en droit de l'Homme

http://collectiftsafack.canalblog.com/

Courriel: collectiffolefack@yahoo.fr