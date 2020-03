CAMEROUN :: Lutte contre le corona virus : Nexttel veut licencier :: CAMEROON

L'entreprise de téléphonie mobile viettel qui a pris le nom commercial de Nexttel au Cameroun va t- elle fermer les portes ? Une note du Directeur général, signée du 23 mars parvenue à notre rédaction soumet les employés à un rythme peu orthodoxe.

Au moment où le Cameroun traverse la pandémie du corona virus avec le confinement prescrit par le Premier ministre, les employés de Nexttel sont soumis à une obligation de résultats.

La lecture de cette note fait ressortir trois cas de figures : ceux qui n'atteindront pas les résultats et seront mis à la porte, ceux qui les atteindront et seront maintenus et ceux qui dépasseront ces résultats.

Au moment où on parle de confinement des travailleurs, cette note de Nexttel est elle opportune ? S'achemine t-on vers un licenciement massif ? Nexttel par cette note ne modifie t-elle pas le code du travail en vigueur au Cameroun? Il y a urgence pour les autorités de protéger les travailleurs en cette période de crise.

Intégralité de la note de service.