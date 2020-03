CAMEROUN :: MTN Cameroon s’engage dans la lutte contre la propagation du corona virus

MTN Cameroon fait de la protection de ses clients la priorité et suspend le paiement des frais de transfert d’argent par Mobile Money pour lutter contre la propagation du COVID-19

Dans le cadre de son plan de réponse à la crise sanitaire engendrée par le Coronavirus/COVID-19, MTN Cameroon annonce la suspension à partir du vendredi 20 mars 2020 du paiement de frais sur les transferts d’argent entre les comptes MTN Mobile Money.

Cette mesure de suspension du paiement des frais concerne les transferts d’argent pour des montants allant jusqu’à 20.000 FCFA (vingt mille francs). La mesure sera limitée à 3 transactions par jour et par compte. Elle sera valable pour une durée de 30 jours qui pourra être revue en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

En suspendant le paiement des frais de transfert d’argent entre les comptes Mobile Money, MTN Cameroon souhaite apporter sa contribution dans la lutte contre le coronavirus, en réduisant autant que possible le recours au cash et en favorisant les paiements à distance.

Le Mobile Money est un élément important dans la réponse à la pandémie COVID-19. C’est un moyen de paiement sans contact avec l’argent physique, support potentiel du virus. L’utilisation du mobile money peut par conséquent contribuer à limiter la circulation du COVID-19.

En facilitant les paiements à distance, le mobile money peut également permettre de faire face aux contraintes qu’imposent les mesures limitant les mouvements et les déplacements des personnes en vue de réduire les risques de propagations du virus. Les entreprises et les particuliers peuvent ainsi effectuer des transactions essentielles, même en situation d’isolement ou de confinement grâce à cette solution.

« A MTN Cameroon, nous avons toujours fait de nos clients notre priorité. Face aux moments difficiles que nous traversons ensemble avec la propagation du COVID-19, nous serons davantage à leurs côtés. Nous allons nous assurer qu’ils restent connectés et en contact avec leurs proches. Nous travaillons également à leur apporter des solutions permettant de leur faciliter la vie autant que possible. Le mobile money est une de ces solutions. Nous encourageons les entreprises et les Camerounais à tirer avantage de cette solution pour mieux faire face », a déclaré le Directeur Général de MTN Cameroon, Hendrik Kasteel.

A noter que les clients dont le compte MTN Mobile Money n’est pas encore opérationnel peuvent le faire activer en appelant le service support au numéro 8787.

