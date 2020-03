Orange Cameroun : 20 millions Cfa toutes les 20 minutes. :: CAMEROON

Cérémonie solennelle de remise de lots aux gagnants Promo « Win-Win » Orange Cameroun à été présidée par le gouverneur de la région de l’ouest à Bafoussam.

Il s’agit d’un programme initié par l’operateur de téléphonie mobile orange Cameroun. Les abonnés ont sans doute reçu des sms provenant de l’operateur ayant pour expéditeur le « Nkap » et demandant à chacun s’il voulait « briss » Pour Sekou Oumar Barry Directeur Marketing & Communication qui parlait en lieu et place du Directeur Général Frédéric Debord et comme ledit l’adage populaire ici « Nkap ba affaire très sérieuse » c'est-à-dire que l’affaire d’argent est tellement sérieuse qu’il fallait envoyer des messages personnalisés aux abonnés.

Tout un programme « la promo « WIN-WIN » que nous lançons ici ce jour permettra d’offrir à nos clients la possibilité de gagner, dès aujourd’hui et ce chaque jour jusqu’au 27 mai, la somme de 20 millions de francs CFA !!!

Toutes les 20 minutes, nous ferons plus de 17 000 gagnants de lots de diverses natures : 20 000 francs de dépôts sur leurs comptes Orange Money, 20 000 francs de crédit de communication ou 20 Giga de data, pour les remercier de leur fidélité»

A l’occasion et à l’attention du des milliers d’abonnés qui s’étaient rendez-vous à Bafoussam, Oumar Barry a présenté les services Orange de la region de l’ouest « C’est 187 sites techniques dont 39 à Bafoussam, tous offrant la 4G comme 80% des sites de la région ; Une agence centrale à Bafoussam alimentant un réseau de 22 boutiques partenaires en plus des points de vente de nos 7 distributeurs et des 110 kiosques Orange Money agréés » Bien plus et Dans le volet culturel, Orange Cameroun répond présent depuis une vingtaine d’années aux principaux rendez-vous culturels que sont : Le Nsem- Todjom dans le Koung-Khi ; Le Ngouon dans le Nounet une participation active à la construction au Musée des Rois de Foumban. Le Medumba dans le Ndé.

Sur le plan social, il y a la « Maison digitale » de Bangou et le « Village Orange » de Bangou. Mais aussi la contribution à soulager les souffrances et aider au recasement des victimes de la catastrophe de Gouaché.