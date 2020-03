CAMEROUN :: DROIT DE REPONSE A CAMER.BE :: CAMEROON

J’ai pris connaissance d'un gribouillis décousu publié pour me dénigrer dans un site en ligne: camer.be , prétendument signé par un certain » Patrice Mballa depuis Ebolowa''.

Je vais m’autoriser un droit de réponse. Il s’adresse à l’auteur du texte visé mais aussi à ses coreligionnaires.

Tout d’abord, votre sortie est un tissu de calomnie et de diffamation pure et simple. Son unique dessein est de salir et rabaisser un adversaire qui émet son opinion sur une actualité polémique : l’identité camerounaise contestée à M. Thiam Abdoulaye.

Comme seuls savent le faire certains membres violents se réclamant d’une certaine organisation que l'auteur du texte qualifie « d'opposition », je me suis vu couvert sans fondement, d’ignominie, par un inconnu qui se cache sous un faux nom.

Pour éviter ce déluge d'injures de vos officines, il eut fallu surtout ne pas interroger l’identité d’un type qui se prévaut de « ses origines Mboo » et ignore les noms de son village, de ses tantes et cousins... Le faire fût un crime punissable.

Le site camer.be, s’est offert en outil de diffusion de la calomnie et des injures de voyous d’officines sous une fausse identité, preuve que ce bonimenteur redoute une action judiciaire y relative.

Le deuxième crime: « Mila Assouté surgirait toujours et viendrait au secours de la dictature et de ses maîtres chaque fois que « l'opposition fait une percée décisive… »

Il m’est difficile de croire que ce que l’on qualifie de « opposition » dans mon pays, en soit réduit à une bande de crapules...

Tout cela est davantage hilarant venant des petits barbares enfumés de drogue qui donnent des leçons de démocratie.

En fait ce sont les ennemis de la démocratie, des anarchistes... La preuve, les mêmes se branlent d'une victoire imaginaire volée à une élection qui était ingagnable, s'accrochant sans scrupule à un plan insurrectionnel d’un « président élu » dans un pays fantasmagorique en surfant sur le malheur des habitants des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest pour justifier le mensonge et le vandalisme politique.

Comment expliquer que des démocrates dénigrent et profèrent-sans arrêt des injures et calomnies sans fondement à la place des arguments et de la présentation de leur projet ?

Comment comprendre des démocrates qui récusent la régularité « d’un scrutin truqué » ils en récusent ses règles, mais demandent que la tricherie récusée leur profite à eux ?

Les morts du NOSO sont devenus le cache-sexe d'un fond de commerce hideux d’une contestation politique postélectorale perfide.

Il faut vraiment être fêlé ; ce que je ne suis pas pour rêver d'un changement de gangsters.

Une telle arnaque et tromperie sur la marchandise ne peuvent conduire notre pays qu’à pire abîme.

Sous quels cieux démocratiques avez-vous vu le vandalisme et les agressions verbales et physiques changer un régime politique ?

Ce sont les mêmes délinquants qui derrière leur clavier déversent des lynchages cybernétiques de contradicteurs et multiplient des fake news qui prolifèrent journellement sur Facebook…

Vous ne ramènerez pas ce pays en arrière vers une tyrannie du 15e siècle.

Nous ne laisserons donc pas prospérer par complaisance « opposante » votre arnaque, vos mensonges et vos calomnies comme valeurs sociales sur le champ démocratique, sans vous dénoncer.

De quelle opposition croyez-vous en être propriétaires et de quel changement avez-vous déclaré un brevet d’invention pour interdire aux autres leurs opinions au risque de subir vos calomnies et intifadas?

Votre entreprise de jouer aux larbins des occidentaux auxquels vous demandez éhontés de venir vous libérer est vouée à l’échec. Elle sera combattue.

Bien sûr pour le faire, vous fantasmez de voir déverser des tonnes de bombes sur les régions anglophones où vos parents et vous-mêmes ne vivez pas, soit disant pour stopper la guerre séparatiste.

Mais qui d’autre que vous, pyromanes-pompiers, attise cette guerre présentée à la France comme lieu d'un génocide !

Vous trouverez toujours des Camerounais comme moi, malgré mes 15 années de souffrances d’exil, des opposants libres d’esprit et pas mendiants, déterminés et habités par le sens de la patrie, de l'histoire et de l’honneur, adeptes de la souveraineté de ce pays, pour contrarier tout projet de soumission du Cameroun à l’étranger.

Nous sommes présents, pour vous rappeler que ce sont vos parents qui, en 1955, prirent fièrement les armes et des machettes, pour affronter l’armée coloniale Française. Aujourd'hui, vous envoyez des inconnus sans papiers à mondovision dans les salons hexagonaux des expositions agricoles de ce pays, pousser des cris de singe devant les blancs pour les supplier de revenir recoloniser le Cameroun, le pays souverain des Um Nyobe et Ahidjo, qui eux se battaient en virtuoses tribunitienne a l’ONU, pour vos sombres désirs d’un pouvoir de planton.

Vos injures et singeries de nègres de maison, qui dénigrent n’impressionnent donc pas ce faisant Mila Assouté.

Vous pouvez toujours de vos balcons parisiens claironner abusivement partout dans les chancelleries occidentales avec votre même style diffamatoire et larmoyant-calomnieux, pour vous attirer des faveurs, qu’il y aurait un génocide au Cameroun, mais vous qui l’affirmez donc intempestivement et pleurnichez de Paris, pour que le blanc y aille, y avez-vous mis vos pieds de mécréants politiques pour compter les morts du génocide ou consoler les familles ?

Vous n’êtes donc que de pauvres insulteurs, des menteurs, des larbins, en réalité des poupées, que l’on utilise pour faire du mal au Cameroun.

Qui croyez-vous tromper de présenter des petits pantins-voyous-toxicomanes comme étant des héros parce qu’ils gesticulent toute honte bue devant un Président Français élu par les français pour gérer les affaires de France !

Vous êtes des traitres à notre souveraineté acquise en 1960 dans une mare de sang de Camerounais face à la France et la Grande Bretagne.

Vos masques de traitres pendables au premier échafaudage du coin par tout patriote souverainiste sont tombés par terre.

Si le Président de la France, pays où moi aussi je vis en exil politique pourtant, se prête à votre jeu de singe dans Paris, en répondant à un quidam pour parler des secrets d’Etats, croyez-moi, c’est bien pour mieux vous moquer davantage et rabaisser notre pays.

Son admirateur d’origine douteuse qui vénère sans papiers et sans substance aucune M. Macron, après sa traversée à la nage de l’océan atlantique ne recherche rien d’autre qu’obtenir un asile et des papiers.

Vos injures sur ma personne pour combler ce déficit ne sont donc que des gesticulations de cons à la mémoire courte, laissant la poire pour l’ombre. Tenez:

Vous souvenez-vous que c’est exactement cette même armée française que vous appelez au secours de revenir ''vous sauver'' qui est accusée par les mêmes, dans l’ancienne région bamiléké, d’y avoir commis un ''génocide bamiléké'' ?

Que faites-vous donc piètres traitres, des 400.000 personnes du fameux « génocide » que reprochiez à la France devenu sauveuse, (?) d’avoir commis à l’Ouest pendant le maquis ?

Comment vous dire « vrais opposants » combattants contre les « génocides » de votre pays que la guerre de sécession du Biafra a côté a fait 2 millions de morts et que la CPI, attend de vos Papes du droit international, de poursuivre les autorités de la France, en réparation des torts du « génocide dit bamiléké »

Le génocide du NOSO serait-il plus intéressant pour vous faire couronner la tête d’épines d’or sur le trône présidentiel du Cameroun?

C’est vous qui êtes des cons injurieux à la mémoire courte. Ce n’est pas la France que vous accusiez aussi de génocide et que vous suppliez de revenir en commettre un autre(?) qui est bête.

Courir partout dans le monde, violer l’ordre public de pays étrangers et troubler de cris de singe noir, la tranquillité des travailleurs dans les salons d’exposition agricole hexagonaux des blancs n’est pas un exploit.

Supplier les mêmes blancs à cris de singes sur l’arbre, que vous accusez d’avoir commis un génocide à l’Ouest bamiléké, d'avoir déposé et arrêté Monsieur Laurent Bagbo en Côte d’Ivoire, d’avoir tué Kadhafi et d’avoir détruit la Libye, à quelque chose de con chez vous affabulateurs, de bête, de folklorique et de masochiste à la fois.

Le Soudan ne vous parle pas, « vraie opposition » de pacotille, le Liban non plus, « vraie opposition » myope, la Syrie n'éduque pas les singes aveuglés par leurs desseins sombres et obstination-fascination pour un pouvoir du village quel que serait le prix à payer.

Même vendre le Cameroun, brader l’identité nationale, vendre le « Génocide » tout vendre, ne les feraient pas reculer.

Alors pour assouvir vos spasmes d’enculés, de fripouilles, l'on vilipende d'éructations baveuses tout ce qui y oppose une opinion contraire de clarté.

Écoutez-les revendiquer des noms et grades des Che Guevara black avec des tenues de pickpocket qui font rire les blancs. Des femmes toxicomanes se dénudent et exposent leurs parties en porno réalité sans scrupules, pour supplier la colonisation de revenir.

« M. Patrice Mballa d’Ebolowa » puisque vous dites que c’est votre nom au klu klux klan et me portez avec ce pseudo votre charge infâme, sachez que vous êtes plus que ridicule.

Vous me taxez d’un côté, de transfuge du RDPC, ce que j’assume.

Assumez-vous aussi de l’autre côté, « vraie opposition » avoir un transfuge du gouvernement d’un dictateur devant lequel des mains de votre ''vraie opposition''' sont et restent tendues, sans suite, et nul ne sait ce que vous attendez que le « dictateur » y mette (?)

Il vous y mettra sans doute le « faux opposant », très sulfureux usurpateur Mila Assouté, Chef traditionnel déserteur, prévaricateur d’une fortune publique imaginaire qui vous empêcherait de gagner l’élection et de vous installer à Etoudi ?

Si vous tenez aussi à retrouver dans l’opposition une fortune publique détournée que vous m’imputez dans votre chiffon, parce que ladite fortune publique était gérée pour rédiger ma bible Mboo au lieu de l’utiliser pour rédiger le code pénal du Cameroun lequel est redevenu si mauvais après paiement, venez donc me voir...

Il est vrai que dans votre lubie vous pouvez très bien voler de l'argent de <<la dictature>> et dans les ambassades éventrées, et voir de vos fenêtres dans votre délire cet argent dans ma poche vide.

Mon interpellation de votre ami sur son village Mboo reste valable.

1) Un politicien raté vous dites ?

Tous ceux qui connaissent le Mila Assouté qui est peint dans votre prose mal rédigée d’ailleurs, se demandent si ce lugubre hurlu berlu, sait de qui et de quoi il parle.

Je ne me jetterai pas de fleurs ici devant vos « cancritudes... » Je suis un homme accomplis et fier de mon parchemin couronné de grades et de distinctions académiques qui vous font pâlir de jalousie et de vaines jérémiades. Je suis bien plus fier encore de mon parcours politique que vous décrétez au bout du rouleau. Je suis fier de ma vie de père de famille et de Chef de ma tribu Mboo dont le nom ne trainera jamais dans vos anustocraties pour accéder au pouvoir.

Il se trouve que Facebook ayant donné la parole à tous les fumeurs de chanvre rasta-boys des bars, chaque quidam peut se gratter la jambe et produire contre n’importe qui sans fondement sous un pseudo virtuel, des insanités virtuelles dont seuls vous vandales avez le secret.

Je suis hélas Docteur et Professeur Pierre Mila Assouté. J’ai oublié de vous demander pardon pour cette faute de l’être devenu par effraction.

Mais il vous sera difficile de me hotter mes connaissances acquises et encore moins de nier les grades et titres universitaires régulièrement obtenus dans des universités établies.

Je vous mets donc au défi de me poursuivre devant un tribunal de votre choix, pour détention de fausses qualités et diplômes, grades et titres académiques usurpés...

Vous rechercheriez un politicien raté vraiment ?

Le landerneau politique camerounais vous en a servi mieux. Ils font éructer des petits aveugles et des idiots comme vous.

C’est votre état d’équilibre mental qui est déficient et qui subit impuissant un brain-washing pour les cons qu’il faut visiter.

Je suis un homme ayant inauguré à l’âge de 24 ans le perchoir d’un hémicycle, en face de qui dans votre vraie opposition ?

Prévaricateur moi, dites-vous ?

Je ne suis débiteur d’aucun centime à l’Etat du Cameroun. C’est l’inverse qui est vérifiable. Je n’ai jamais géré de budget public. Comment détourner ce qui n’est pas à ma portée ?

La prétendue dette alléguée d’avoir à payer 49 millions CFA à l’Etat, que vous présentez comme une prévarication, résultait d’un montant des dommages et intérêts accordés à l’Etat par un juge, pour cause d’une saisie régulière d’un compte bancaire à posteriori présenté comme celui diplomatique d’ambassade, saisie opérée par un huissier français mandaté par mon avocat alors nanti d’une ordonnance judiciaire autorisant ladite saisie.

La décision fixant ces dommages et intérêts de 49 millions cfa rendue en première instance par un juge fut reformée et annulât les dommages et intérêts de 49 millions allégués par vos fantasmes après un recours en appel.

Je ne dois donc rien du tout à l’Etat du Cameroun. Votre affabulation ne cachera pas assez les crimes financiers de vos amis.

2) Un Chef traditionnel déserteur ?

D’abord cela ne fait pas 16 années que j’ai quitté le Cameroun.

Vos désirs ne sont pas encore des réalités...

La destitution de l’un des vôtres, chef traditionnel soit-il, pour cause d’insurrection, n’est pas contagieuse.

Je suis un vrai Chef coutumier, doté de la légitimité de la tradition de mon peuple et de mes ancêtres. Aucune destitution ne me ferait ni peur ni brailler partout...

Je ne suis pas dans mon palais et alors en quoi vos oignons sont-ils concernés ?

Les Chefs dans le NOSO que vous feignez d’aimer tant, sont-ils dans leurs palais en ce moment ?

3) Un prétendu menteur pathologique ?

En 1993, j’avais été accrédité au Cameroun et dans la sous-région d’Afrique centrale, par Dr. Calvin Rolark, Président, de UBF et de IUBF, comme directeur régional de l’ONG Américaine « International United Black Fund » - - (IUBF) affiliée à l’époque à USAID, je vous le redis.

Vos affabulations n’y changent rien.

IUBF a une étendue internationale dans certains pays du Caraïbe et en Afrique. Le Cameroun et le Togo étaient ses seules représentations.

Je précise que cette ONG, IUBF, bénéficie d’un accord de siège avec la République du Cameroun.

Je n’ai jamais été demis de mes fonctions ni été chassé de IUBF. C’est mon départ en exil qui a mis fin à mes activités en son sein.

J’entretiens d’excellentes relations au sommet avec cette organisation. Le satisfecit dans mon action et ma gestion sont écrits. Si je voulais de nouveau travailler pour IUBF demain matin, je serais assis dans leur bureau le jour suivant de mon désir.

Conclusion

Il n’y aura pas pire dictature au Cameroun que celle d’une bande d’illuminés menteurs, agresseurs, voleurs toxicomanes. A toute tentative d’agression sur ma personne en dehors de calomnies de clavier, vous apprécierez à l’étranger et au Cameroun sans délai l'entendue du spectre de la capacité de réplique d’un vrai Chef.