CAMEROUN :: Kribi: Début ce jour de l'atelier des journalistes sur les techniques d'investigation en gouvernance :: CAMEROON

L'initiative est du Club des journalistes politiques du Cameroun ( Club Po), avec le concours de l'ambassade des États-Unis au Cameroun.

Dès ce lundi ,02 mars 2020, 50 journalistes de la presse camerounaise vont suivre un séminaire de deux jours sur les techniques d'investigation en gouvernance. Pour la 1ère phase de ces travaux, c'est la ville de Kribi dans le département de l'Océan ( région du Sud Cameroun) qui abrite l'atelier. La seconde vague de cette formation se tiendra du 04 au 06 mars à Douala la capitale économique du Cameroun.

Selon un communiqué rendu public par Rodrígue Tonguè le président du Club Po, l'atelier sera assuré par une journaliste d'origine américaine : Sarah J. Watcher. Aussi, du 02 au 06 mars 2020, une cinquantaine de journalistes de la presse camerounaise verra-t-elle ses capacités en techniques d'investigation en gouvernance, renforcées.

Sarah J. Watcher est une journaliste pétrie de talent et d'expérience. Notre consoeur a entre autres, rédigé des articles pour le compte de plusieurs quotidiens américains et britanniques, écrit pour plusieurs sites web, et vu ses papiers diffusés dans The International New-York Times, The Wall Street Journal. Sarah J. Watcher est diplômée de la Columbia University School of Journalism.

Rappelons que très dynamique, le Club des journalistes politiques du Cameroun s'attèle toujours à offrir aux journalistes, des formations continues, en vue de les maintenir dans le seuil d'un professionnalisme standard et acceptable. C'est dans ce cadre que 50 journalistes vont suivre un séminaire sur les techniques d'investigation en gouvernance, du 02 au 06 mars, dans les villes de Kribi et de Douala, et ce avec le concours de l'ambassade des États-Unis au Cameroun.