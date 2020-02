CAMEROUN :: Tuerie de Ngarbuh : Mgr Samuel Kléda appelle à un vrai dialogue :: CAMEROON

En réponse à la journée de prière appelée par l’évêque de Kumbo, George Kuo dans la région du Nord-Ouest, l’archevêque de Douala, Mgr Samuel Kléda a organisé une messe à la Cathédrale Saints Pierre & Paul de Douala. Au cours de cette messe en hommage aux civils tués à Ngarbuh dans le Donga Mantung le 14 février 2020, une prière a été dite pour le repos de l’âme des disparus.

A l’issue de cette célébration vendredi, 21 février dernier, Mgr Samuel Kléda a décrié la guerre des chiffres sur le nombre de victimes. « Plusieurs personnes ont été tuées, mais, les gens font des discours sur le nombre de morts et chacun avance ses chiffres. Pourtant, ce n’est pas là le problème. Même s’il y a un seul mort, c’est quelque chose d’extrêmement grave, parce que la vie est sacrée », fulmine l’archevêque de Douala.

Mgr Samuel Kléda explique également le bien-fondé de la journée de prière à laquelle il a favorablement répondu.« Si nous avons pris la décision de nous unir aux fidèles de Kumbo, c’est pour prier non seulement pour les victimes de Kumbo, mais aussi pour toutes les victimes de cette guerre, de cette violence.

Que le sang des camerounais ne continue plus d’être versé. Et c’est cela le plus grave. Ceux qui nous dirigent, nos autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que cesse définitivement cette violence », argue l’homme de Dieu d’après qui, on ne peut pas résoudre une telle crise par la violence.

« Il faut le dialogue vrai. Il faut écouter tout le monde. Le dialogue a eu lieu. Mais, je ne sais pas si au cours de ce dialogue, on a parlé d’un cessez-le-feu. Et si la violence continue, c’est que le problème n’a pas été résolu», fait-il savoir.