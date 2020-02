Le Cameroun, serait-il devenu le pays au monde où les artistes font si peur qu'on les y agresse ? :: CAMEROON

Depuis quelque temps - mais ça n'existait pas dans les temps d'avant - les artistes sont menacés ; ils ne peuvent plus exercer leur métier en paix sans qu'on appelle à les boycotter dans les meilleurs des cas et qu'on ne les agresse sur scène, quand on ne tente pas de les tuer en brûlant leur maison.

Pourtant, les artistes sont la catégorie sociale la plus fragile. Ils ne profitent de rien dans un régime ; ils ne sont pas fonctionnaires ; ils n'ont pas d'une couverture médicale...

Leur seul survie 'est leur talent, leur personne, leur don. Ils sont fragiles, pourtant c'est à eux que certains groupes s'en prennent, les empêchant de travailler, obligeant certains à leur faire allégeance, sinon... Des menaces, des menaces...

Oui, aujourd'hui, être un artiste au Cameroun, c'est se mettre en danger... chanteurs, danseurs, peintres et écrivains, voici venus les temps de l'obscurantisme absolu ! Que d'inquiétude pour l'avenir...Que d'inquiétude !