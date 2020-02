Des assurances pour les revendeurs de Orange Cameroun. :: CAMEROON

Le programme fidélité 2020 de la société de téléphonie mobile a fait ses premiers récipiendaires. Des attestations « Assur tous santé » à ses meilleurs prestataires des calls box. Pour une durée de un an.

Une action plutôt citoyenne. Des produits d’assurance maladie et accident. A apprécier à sa juste valeur. Orange Cameroun a procédé à la remise de 100 attestations d’assurance à ses 100 meilleurs revendeurs (Call boxeurs) de l’ensemble du réseau de distribution national. Ils sont repartis au nombre de 39 dans la province du centre, 44 dans la province du littoral, 4 dans la province de l’est et 6 dans la province du sud. Pour citoyenne qu’elle soit, cette opération a pour objectif de revaloriser le métier de détaillant de téléphonie mobile, consolider l »accroissement de la recommandation vendeur. Et, sur le plan social et marketing, accroitre la capitale sympathie et la notoriété de la marque mais aussi des gains exceptionnels adaptés aux essentiels de leurs quotidiens. Il s’agit aussi de renforcer le partenariat entre Orange et ses partenaires de tous les bords. Toutes choses qui vont en droite ligne avec la boussole essentielle de la téléphonie mobile « se rapprocher de l’essentiel » qui est ici le client. Les calls boxeurs constituent le maillon essentiel de la chiane de distribution.

Pour importants qu’ils soient les revendeurs le « Loyalty Program Call Box » est un programme destiné à récompenser les meilleurs performances et le dynamisme. Cent meilleurs calls boxeurs représentant les 10 régions. Aussi, Fréderic Debord, Directeur général d’Orange Cameroun a donné les contours de cette cérémonie, de sa propre main d’écriture. Pour bien comprendre l’importance de la présente cérémonie, il faut se rappeler que moins de trois camerounais sur cent sont assurés. Grâce à « AssurTous », Orange Cameroun lance une innovation majeure pour l’ensemble des populations dont elle contribue à améliorer les conditions de vie et réduire leur vulnérabilité face aux aléas de la vie par une prise en charge en cas de maladie ou d’accident.

Les catastrophes et épidémies que nous observons çà et là, nous ont interpelés et Orange Cameroun, entreprise citoyenne bien consciente de ses responsabilités et à l’écoute des attentes de ses partenaires est particulièrement fière d’être la première à y avoir pensé.