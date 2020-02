Les filles sont froides, calculatrices et embarrassées quand elles parlent de celui qui, parmi leurs nombreux petits amis, est le "vrai bon gars". La définition et le contenu qu'elles donnent au "bon gars" sont liées à des considérations personnelles voire intimes.

Demandez aux filles de vous dire parmi les nombreux petits, qui est le vrai bon gars? Est-ce le fonctionnaire ou cou plié qui assure les fins du mois ? S'agit -il du taximan qui assure le transport urbain quotidien? Peut-il s'agir du vertueux et amoureux tailleur du village qui assure avec sa machine une bonne partie de la scolarité de l'itinéraire académique ? Serait -ce le jeune camarade, la classe d'âge, le fauché affiché comme étant officiellement "le meilleur petit" ?

Elles sont néanmoins unanimes pour reconnaître que le "bon gars" est celui qui "assure" dans l'aspect qu'elles affectionnent par dessus tout et surtout sans être envahissant. Contrairement à une idée communément partagée mais largement fausse, le "vrai bon gars" n'est pas toujours le "vrai meilleur petit".

Une chose est sûre. Les filles ont l'embarras dans le choix du vrai bon gars.

Pour les unes, c'est celui qui assure sexuellement. Pour d'autres, c'est celui qui assure financièrement. Pour certaines, c'est celui pour qui le cœur bat disons vraiment. Et comme tout cela est nécessaire à l'équilibre et à la survie et qu'il est rare qu'un mec assurent efficacement tout cela en même temps, les filles finissent par faire de chaque petit, le bon gars du domaine concerné. En d'autres termes chacun des "mougous"finit par devenir ... le bon gars du domaine concerné.

Vous avez dit le vrai bon gars, les gars ne soyez plus dupes. Si ta go te dit "tu es mon vrai gars" , tu sais désormais de quoi il en retourne.