CAMEROUN :: Douala: Un nouveau-né volé à l'hôpital de la Cité des Palmiers :: CAMEROON

En l'espace d'un an seulement, l'hôpital de district de la Cité des Palmiers dans le 5 ème Arrondissement de Douala la capitale économique du Cameroun, enregistre deux bébés volés.

Hier lundi, c'est le nouveau-né de Thérèse Nsingha qui a été volé dans cet hôpital appartenant à l'État du Cameroun.

Très remontées, les populations ont manifesté devant l'hôpital de district de la Cité des Palmiers ce matin, pour exiger des enquêtes approfondies et sans complaisance pour que soit débusqué le coupable de cet acte criminel. Selon nos sources, lors du vol du premier bébé il y a un an, une enquête avait été promise, et n'avait plus connu de suite.

Les habitants de l'arrondissement de Douala 5ème disent ne plus songer à inciter les femmes à aller accoucher à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. Pour le moment, l'administration de l'hôpital n'a pas réagi, encore moins le ministre camerounais de la Santé publique.

La psychose demeure.