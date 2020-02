Hommage du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) À BERTRAND TEYOU :: CAMEROON

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD ) se résout enfin à son corps défendant à rendre un ultime hommage à son ancien Secrétaire Général-Adjoint l'écrivain Bertrand TEYOU, qui a trouvé la mort dans des circonstances encore floues à l’hôpital public de la garnison à Bonanjo-Douala au Cameroun des suites d'une très courte maladie. À sa famille biologique, nous exprimons nos condoléances les plus attristées.

Cet autre décès, que nous avons encore du mal à accepter, d'un militant acharné des droits humains vient allonger la liste des illustres personnes qui, ces derniers mois, au Cameroun, sont passées de la vie à trépas dans des structures hospitalières publiques suite à des maladies bénignes et suspectes.

Rappelons que Bertrand TEYOU fût réfugié politique en France de 2013 à 2019, où il avait été incarcéré en 2015 à la prison de Montmédy suite à une condamnation de cinq ans de prison dont quatre fermes, pour avoir mis le feu à la mairie de Besançon au cours d'une sortie de protestation contre la tacite interdiction d'exercer son métier d'écrivain dont il faisait officieusement l'objet en France.

À l'issue de sa quatrième année de détention, il sortira des geôles sans qu'aucune disposition n'eût été prise pour lever ladite interdiction officieuse qui avait été la cause de l'acte désespéré qui l'avait conduit en prison. En guise d'ultime protestation, il demandera à quitter la France. C'est ainsi que la France, pourtant Terre des droits de l'homme, en dépit des réticences maintes fois exprimées par le CCD, choisira de se débarrasser de cet homme de culture et grand écrivain en lui offrant sciemment et sans vergogne un billet d'avion aller simple en "enfer", et ceci à l'insu de nous ses Camarades de lutte qui l'avons appris bien plus tard.

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) salue ici l'engagement, le courage et la témérité de ce Combattant acharné, défenseur des opprimés, apôtre de la liberté, de la démocratie pour son pays le Cameroun, et qui avait coutume de dire que : "C'est plus qu'un grand honneur que de mourir pour la démocratie et la liberté au Cameroun".

Très cher Camarade Bertrand TEYOU, en attendant que le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) œuvre à faire la lumière totale sur les circonstances et causes réelles de ton décès, nous nous inclinons devant ta mémoire tout en souhaitant que la terre de nos ancêtres te soit légère.

Fait à Paris, le 31 janvier 2020

Par nous, pour toi et pour les générations futures, le Combat continue !

La Patrie ou la mort, nous vaincrons !

Le Président

Général Robert WANTO