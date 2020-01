Douala capitale camerounaise du digital :: CAMEROON

Douala- Cameroun- Du 27 au 28 février 2020, la ville abritera la toute première édition de la journée de l'entreprise digitale.

La digitalisation n'est pas encore la chose la mieux partagée dans les entreprises camerounaises. Pourtant le monde entier tourne de plus en plus sur le digital et le retard qu'accusent les entreprises camerounaises donne un grand coup à leur compétitivité sur le marché international.

C'est donc pour améliorer ce secteur que Monsieur David Tsaasse Copa, le promoteur de sense sarl a tenu à organiser un forum entièrement dédié à la digitalisation des entreprises.

C'est donc sous le thème « Digitalisation des entreprises : comment réussir la démarche ? » que se déroulera du 27 au 28 février prochain au siège du Gicam à Bonanjo, la journée de l'entreprise digitale.

Plus de 200 participants y sont attendus pour échanger avec les experts du digital sur des thèmes.

Il y aura donc au menu de ces deux jours , des conférences, débats, expositions et démonstrations, afin de permettre aux experts de partager les expériences et les bonnes pratiques dans l’adoption des technologies digitales, promouvoir l’expertise des entreprises d’intégration des technologies digitales, sensibiliser les dirigeants et cadres d’entreprises sur les opportunités de création de valeurs offertes par les technologies émergentes, créer un cadre d’échanges et de négociation entre les intégrateurs de solutions digitales et les acteurs métiers, développer et renforcer les capacités des professionnels sur l’exploitation des technologies digitales, et enfin promouvoir les bonnes pratiques de digitalisation des entreprises