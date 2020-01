CAMEROUN :: Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1 reçoit un prix international :: CAMEROON

Le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1 a reçu le Prix sous-régional des Meilleures pratiques managériales.

La nouvelle gouvernance universitaire numérique et technologique prescrite aux universités d'État du Cameroun par Paul Biya le chef de l'État, trouve en le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1, un bon disciple.

Le Prix sous-régional des Meilleures pratiques managériales reçu le 10 janvier dernier, en est une parfaite illustration. La gestion moderne et numérique de l'Université de Yaoundé 1, ne laisse personne indifférent. Toute chose qui a décidé le jury du Prix sous-régional des Meilleures pratiques managériales réuni au mois d'août 2019 à Ndjaména au Tchad, de décerner au recteur de l'Université de Yaoundé 1, la distinction éponyme.



" La désignation du lauréat s'est fait selon une démarche rigoureuse et objective. Des critères généraux ont été pris en considération : la recherche permanente de l'excellence dans la gestion du lauréat, l'abnégation, les compétences professionnelles avérées du lauréat ", a indiqué le président du jury. Et de préciser que c'est aussi le sens du dialogue social du recteur de l'Université de Yaoundé 1, sa proximité avec la communauté universitaire, sa disponibilité vis-à-vis de ses collaborateurs, la prise en compte de la gestion basée sur les performances, la clarté optimale dans la gestion des ressources de l'Université, qui ont permis au Prof. Maurice Aurélien Sosso le lauréat du jour, de faire la différence face à d'autres universités comme l'Université Omar Bongo Ondimba de Libreville, l'Université de Dschang et de Yaoundé 2 à Soa au Cameroun.

" Des mutations sur le plan qualitatif et quantitatif ont été conduites par vous, à l'instar de la gouvernance numérique et académique. Votre méthode managériale Monsieur le recteur, inspire jusqu'ici, admiration pour de nombreuses personnes qui partagent encore des valeurs de travail dans ce contexte sous-régional de crise de valeurs où la chose publique est de moins en moins respectée ", dira le président du jury à l'adresse du recteur de l'Université de Yaoundé 1.

Prenant enfin la parole, et avec l'humilité, la sobriété et la dignité qu'on lui connaît, le recteur Maurice Aurélien Sosso va dédier le prix à l'ensemble de la communauté universitaire de Yaoundé 1." Ce n'est pas moi le recteur qui travaille seul. Ce prix que vous m'attribuez aujourd'hui est un travail d'équipe. C'est la reconnaissance d'une université qui avance. Il s'agit donc de toute notre communauté universitaire : personnels d'appui, personnels administratifs, étudiants et enseignants. C'est aussi grâce à leurs bonne tenue, que l'Université de Yaoundé 1 résonne et rayonne. Il ne s'agit donc pas du seul recteur. Je suis entouré d'une variété de grandes compétences ", dira-t-il.