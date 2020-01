CAMEROUN :: Décès de Me SOUOP Sylvain: APPEL DU MPDR – PMDR AU CALME ET A LA RETENUE :: CAMEROON

D’une éducation personnelle, professionnelle, familiale et académique empreinte d’humilité, de discrétion, de pondération et de réserve extrême, Me Souop Sylvain qui est décédé au Centre des Urgence de Yaoundé le 16 janvier 2020, où il avait été évacué pour une prise en charge et des soins appropriés après un accident de la circulation, n’aurait certainement jamais choisi d’être au centre d’une actualité polémique.

C’est en effet à la faveur du déroulement du contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle après l’élection présidentielle d’octobre 2018, que le public national et international, découvre cet éminent juriste chez qui l’élévation de ton, l’ostentation et la prétention, n’ont jamais reçu d’hospitalité.

Aussi, le genre de furie soupçonneuse nourrie d’inquisitions précipitées qui semble dominer certains débats à son sujet, est de nature à envenimer regrettablement un contexte politique et social déjà tendu, et ne saurait auréoler sa mémoire, ni être propice à une manifestation sereine de la vérité.

Le Mouvement Populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR – PMDR), recommande à toutes les parties, de faire preuve de calme et de retenue. Il est en effet souhaitable que rien ne soit fait ni dit de trop, ou trop tôt, qui puisse influencer dans un sens ou dans un autre, le travail de la commission d’enquête constituée promptement par l’Ordre des médecins du Cameroun. Dans cet esprit, chacun doit s’abstenir de toute tentative d’exploitation malveillante et intéressée, d’un drame qui ébranle certes ses familles biologique, professionnelle et politique, mais qui finalement soulève des questions majeures intéressant toute la cité ici et ailleurs.

Même s’il n’y a aucun doute que certaines morts sont susceptibles d’ébranler la société plus que d’autres, et générer moult interrogations relativement aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, il est encore mieux établi que le déchainement des passions dans certains cas, peut s’avérer lourdement contreproductive, voire inacceptable./.

Le 20 Janvier 2020

Le Médiateur Universel

Président du MPDR - PMDR