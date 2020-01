LA CULTURE GÉNÉRALISÉE DE LA VIOLENCE AU CAMEROUN :: CAMEROON

Les faits sont clairs – le meurtre brutal d'un professeur de mathématiques en pleine activité professionnelle est inconciliable avec l'image d’élèves de la république que nous avons tous été, et dans laquelle nous avons grandi au Cameroun.

En effet, l'Assassinat en plein cours de mathématiques d'un professeur par son élève au Cameroun est malheureusement la marque d'une culture hors de contrôle qui a changé de nature et est tombé dans la violence généralisée, n'épargnant aucun secteur d'activité, aucun groupe social, aucune tranche d'âge...dans ce pays. En bref, la marque d’une nation qui dans son ensemble continue de tourbillonner dans les chiottes chaque jour qui passe. Encore une fois, ce meurtre est un signe que le tissu de notre société se détériore rapidement, et il n'y a pas d'avenir pour nous si nous restons sur cette voie hautement autodestructrice.

Nous avons lancé des campagnes de choc pour sensibiliser sur cette dérive dangereuse de la violence cruelle et gratuite depuis deux (02) décennies sans susciter une quelconque prise de conscience, ni la moindre indignation. Parce que certains ont toujours pensé à tort qu'elle concerne uniquement les "opposants" communément assimilés à des anti-patriotes", et se limiterait ainsi à la sphère politique, puis aux contestations électorales.

Que NON!!!

Nous sommes en réalité ici en présence d'une société pathologiquement cruelle et violente, en proie à un nihilisme juridique, qui a banalisé la mort, au point de désormais la célébrer avec faste.

Le jeune lycéen meurtrier de cette semaine, que certains ethno-fascistes ont absolument tenu à associer à la tribu du dictateur Paul Biya, est en cela le symbole d'un phénomène criminel qui dépasse les obédiences politiques, religieuses et traditionnelles pour s'imposer jusque dans les rapports sociaux de tous les jours.

Le Cameroun d'aujourd'hui est un pays particulièrement inhumain, sauvage et brutal, où nombre de ressortissants (de l'intérieur comme de la diaspora) carburent littéralement à la haine.

Pour y survivre il faut redoubler de Prudence, de Distance et de Méfiance, lorsqu'on ne bénéficie d'aucun filet de sécurité.

Notre objectif est de choquer considérablement les gens avec la vérité de ce à quoi nous sommes confrontés, afin qu'ils choisissent enfin de changer fondamentalement de cap dans leur propre vie.

Et si nous obtenons suffisamment de personnes pour commencer à changer de direction, cela pourrait avoir un impact positif sur la société dans son ensemble.

Malheureusement, la plupart des Camerounais sont devenus trop cyniques et pervers pour leur propre bien, croient-ils, mais en réalité pour leur grand malheur. Aussi ne se montrent-ils plus ouverts à des solutions radicales, parce que ils se sentent généralement impuissants dans la maîtrise de leur propre vie et surtout face à sa fragilisation extrême par un régime tyrannique en place depuis 37 ans.

Cependant, les choix que nous faisons individuellement et collectivement en tant que Nation sont des choix de vie et de mort. Si nous choisissons ce qui est bien, cela mènera à de grandes réalisations. Mais si nous choisissons ce qui est mal, cela ne mènera qu'à de grandes catastrophes. Ce que nous faisons ne fonctionne clairement pas, et si nous continuons sur cette voie, il n'y a aucun moyen possible que notre histoire se termine bien.

À la fois individuellement et collectivement en tant que Nation, il est possible de commencer à faire de meilleurs choix, mais si nous voulons changer de direction, il vaut mieux le faire très rapidement. Parce que le temps presse, et il n’en faudra pas trop avant qu'il ne soit trop tard.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

