L’Etat du Cameroun offre 300 bourses aux jeunes :: CAMEROON

Dans le cadre du Plan Triennal Spécial Jeunes, tant prôné par le Chef de l'Etat son Excellence Paul BIYA, le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique offre des bourses de formation gratuites aux jeunes camerounais des deux sexes.

Pour mieux répandre l'information à travers le triangle national et toucher toutes les cibles à savoir la jeunesse, la presse a été confiée au Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Référence de Madagascar ce 13 janvier pour amplifier le communiqué du Ministre. C'est le Centre Professionnelle des arts et des Métiers, partenaire du MINJEC qui a été choisi pour le moment à former ces jeunes.

En ce qui concerne la constitution du dossier, les candidats fournissent les pièces suivantes:

-Photocopie du diplôme requis

- Photocopie de la carte nationale d'indenté

-02 Photos 4x4 couleurs

- Reçu de payement des frais d'inscription (25.000) payable au compte UBA N°180310000025-CFPAM.

Les formations offertes varient du Bepc-Cap, probatoire et le baccalauréat. Il s'agit:

Le Secrétariat : Secrétariat bureautique, Secrétariat comptable, Secrétariat de direction, maintenance informatique et réseau, web master.

Le multimédia : infographie, montage audio-visuel, développeur d’application).

La gestion : Montage et gestion des projets, gestion des ressources humaines, comptabilité informatisé et gestion, comptabilité et gestion des entreprises, gestion des établissements de microfinance.

Lancé depuis l'année dernière, cette bourse de formation a connu un succès total à la première promotion dont les diplômes ont été remis par le Ministre MOUNOUNA FOUTSOU en personne. Pour la deuxième promotion, le MINJEC veut passer à la vitesse supérieure. C'est donc 300 bourses contre 250 l'an dernier qui sont offertes aux jeunes camerounais des deux sexes de 15 à 35 ans. À propos du recrutement, le ministère allège la procédure; c'est sur étude de dossiers que les candidats sont sélectionnés en déposant leurs dossiers soit au Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Référence de Madagascar à Yaoundé ou au Centre de Formation Professionnelle des Arts et Métiers situé à Ekounou au lieu-dit Gazolan tous les jours ouvrables jusqu'au 31 Janvier 2020 délai de rigueur à 16h.

La procédure d'inscription sur le site de l'Observatoire National de la Jeunesse est aussi très simple. Il suffit d'entrer sur le site www.onjcameroun.cm, voir l'onglet inscription, cliquer dessus et suivre la liste déroulante. Après la sélection définitive, les candidats vont subir un séjour de réarmement moral d'une semaine au CMPJ de Madagascar, suivront les formations au sein du Centre de formation pendant 6 mois et deux mois de stage en Entreprise.

Au fur et à mesure, le MINJEC poursuit les objectifs à travers l'Observatoire National de la Jeunesse à savoir la Sensibilisation à l’éducation populaire et civique ainsi que de l’intégration nationale au plan de l’insertion socio-économique, financement pour leur auto-emploi dans les filières porteuses, en individuel ou en groupes.