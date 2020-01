FRANCE :: MUSIQUE: EDSON BEATZ EN QUÊTE DE L'ÂME SŒUR CHANTE L'AMOUR: GIVE ME YOUR HEART :: FRANCE

Après ses brillantes études de Commerce, le jeune Edson déjà bien installé en région Parisienne cherche l'amour de sa vie à travers ce single.

Edson Beatz est un beatmaker camerounais très versatile, après le succès de son dernier single "Party" , le jeune et talentueux beatmaker revient chanter l'amour sous le titre "Give me your heart" en collaboration avec les artistes Krys Kofi et Lehess.