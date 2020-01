Décès en France de Patricia Berthelot Directrice Générale Adjointe des Brasseries du Cameroun :: CAMEROON

“ Malheureusement elle est morte en France” La nouvelle est tombée ce jeudi 9 janvier 2020 comme un couperet. Elle a plongé sa famille et l’ensemble des employés des Brasserie du Cameroun dans la consternation. Depuis Février 2016, elle occupait la fonction de DGA des Brasseries du Cameroun. Patricia Berthelot était une infatigable travailleuse. Toujours en quête de challenges. Nous publions ici le parcours exceptionnel de cette pionnière de l’entreprenariat féminine au Cameroun.

Née en 1969 à Bénouville (France), Patricia Berthelot obtient son Baccalauréat série B en 1989 en France. Licence de Management en poche, elle s’oriente vers une Maîtrise en Economie et Gestion de l’Entreprise à l’Université Paris II Panthéon Assas. Elle travaille quelques années en France et aux Bahamas avant de prendre la décision de rentrer au Cameroun. A ce moment-là, elle est déjà persuadée qu’avec la mondialisation, l’Afrique aura un rôle important à jouer. Lorsque l’opportunité de SHELL Cameroun se présente, Patricia BERTHELOT n’hésite pas du tout. Le Cameroun est son pays.

Elle y a grandi. Après le cours préparatoire à l’école du Centre à Yaoundé, elle a fait ses études élémentaires et secondaires à l’école Dominique Savio puis au Lycée Dominique Savio à Douala jusqu’en classe de première. De 1998 à 2005, elle va occuper plusieurs postes de responsabilité au sein des filiales du groupe SHELL au Cameroun, en Côte d’Ivoire et à la holding à Londres. En 2004, elle revient à Douala comme Retail Format Marketing Manager à SHELL Cameroun. Et en septembre 2005, après 7 années passées au sein du groupe SHELL, elle rejoint Les Brasseries du Cameroun. Ainsi débute sa carrière dans l’industrie de la boisson. De septembre 2005 à avril 2006, elle occupe le poste de Chef de Département Marketing.

En avril 2006, elle est nommée Directrice Marketing et a sous sa responsabilité un portefeuille de produits comprenant 10 marques de bière, 9 marques de boissons gazeuses avec 21 parfums et une marque d’eau minérale naturelle. C’est l’époque de gloire. Les Brasseries du Cameroun sont le leader incontesté du marché. Et pourtant en mars 2010, Patricia BERTHELOT va quitter Les Brasseries du Cameroun pour le concurrent Guinness, la filiale du groupe DIAGEO au Cameroun. Le groupe DIAGEO va lui donner l’opportunité d’atteindre le sommet de la hiérarchie à travers un parcours qui la conduit de mars 2010 à janvier 2016 à occuper les postes de Directrice Marketing West and Central Africa, puis de Directrice Générale de l’unique Brasserie des Seychelles (Seychelles Breweries Ltd).

De nouveau, l’appel du pays sonnera. Depuis février 2016, la voilà au bercail pour un nouveau challenge. Elle est désormais la Directrice Générale Adjointe des Brasseries du Cameroun, en charge du Commercial et du Marketing. Le marché des boissons hygiéniques entretemps est fortement marqué par une rude concurrence avec l’arrivée de nouveaux concurrents. Patricia BERTHELOT va donc repartir à la conquête des parts de marché. Derrière sa devise « Sky is not the limit » se trouve son secret.