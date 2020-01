CAMEROUN :: LA FORCE DE LA LÉGITIMITÉ EN TERRAIN POLITIQUE : QUAND LE PEUPLE SOUVERAIN CONFÈRE LA LÉGITIMITÉ. :: CAMEROON

Le président Maurice Kamto mobilise le 1er février 2020 à Paris ses compatriotes du dehors avec impact sur les nombreuses familles de l'intérieur. De ce regard, le rapport de force du contrôle de l'opinion publique nationale et internationale ne pèse plus en faveur de Yaoundé qui tient le pays légal.

L'image de Paul Biya qui a le statut légal à la tête de la République du Cameroun mais pourchassé dans ses voyages en Europe par certains de ses compatriotes du dehors qui accueilleront en meeting géant le 1er février 2020 à Paris Maurice Kamto le tireur de pénalty qui à tendu la main au nom du Cameroun à Paul Biya président légal, a choisit la paix contre la guerre. Et je le cite : " Je ne marcherais pas sur le sang de mes compatriotes pour accéder au pouvoir." Ceci en répondre à celui qui a déclaré la guerre au NoSo et qui connait un bilan lourd sur le plan humain et matériel.

Il est clair aujourd’hui que le professeur Maurice Kamto a bonne vitrine internationale sur le Cameroun avec le dossier du NoSo des milliers de morts, des nombreuses populations déplacées en internes et externes par sa prise de position forte de pression intense sur Yaoundé par son appelle à ses compatriotes au boycott actif du double scrutin des élections législatives et municipales du dimanche 09 février 2020.

Message largement entendu par la base des autres partis politiques autres que le Mrc et le Cpp de Edith Kah Wallah. Notamment la base du Sdf qui gronde déjà avec le renoncement de participation au double scrutin d’une vingtaine de candidat dans plusieurs listes du parti ou de toute la liste de candidat Sdf à Bafut dans le Nord-ouest. Mais Elecam semble sourd de ces renoncements des candidats qui automatiquement engagent la disqualification des listes Sdf devenues incomplètes.

La hiérarchie politique du Sdf capitulera-t-elle suite à la pression de sa base dans le NoSo à renoncer au double scrutin en rejoignant les autres leaders d'appel au boycott actif ? Le rassemblement mondial de Paris des camerounais du dehors sommera à coup sûr ce parti et les autres de se déclarer forfait pour le double scrutin du dimanche 09/02/2020 au nom du refus de la partition du pays.

Prise de position politique de Maurice Kamto, leader du Mrc (Mouvement pour la renaissance du Cameroun) pour résoudre d'abord la crise anglophone afin de trouver le chemin de la paix pour tous et ensuite, de la révision consensuelle du code électoral pour une élection libre, légale et transparente. Ainsi fait, cela éviterait les crises post-électorales majeures dans le future. Voilà la bonne solution de la paix interne et durable.

Bangangté, le 30/12/2019

Youssouf Bamen Calixte -YBC