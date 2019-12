CAMEROUN :: Les élites de la Communauté Bandjoun de Yaoundé honorent sa gente féminine :: CAMEROON

C'est en faveur d'une cérémonie organisée par les élites de la communauté Bandjoun en l’honneur des femmes le 23 décembre dernier à Yaoundé au Foyer Bandjoun.

L'Arbre de Noël d'une autre façon non pas avec des jouets mais des denrées alimentaires. Du savon, de l'huile, du riz et d'autres produits de grande consommation ont été gracieusement offerts aux mamans présentes.

L'enfant du peuple l’honorable Albert Kouinche par un discours de circonstance a remercié ces femmes pour leur forte présence. Il témoignera son soutien aux efforts constants, les femmes de Bandjoun se battent bec et ongles pour assurer l'éducation de leur progéniture malgré les conditions de vie difficiles.

« A travers cette cérémonie, il s’agissait de magnifier les œuvres de nos mamans de la communauté Bandjoun de Yaoundé qui au quotidien s’occupent de la communauté des fils et filles Bandjoun de Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Vous avez constaté comme moi que le nombre de bénéficiaires va croissant .L’année dernière, nous étions à 1300. Cette année nous avons franchi le cap de 1500. Cette cérémonie intervient en fin d’année ou nous célébrons deux grandes fêtes à la fête de Noël et la fête de nouvel an. Nous voulons à travers cette action permettre à nos familles et à nos mamans de bien passer ces fêtes. J’ajoute que ce que nous faisons, c’est avec certaines grandes élites de la communauté à qui je dis un grand merci pour le soutien », propos de l’honorable Albert Kouinche.

Des réactions allaient dans ce sens: « Je bénis au nom de Dieu le Père Tout Puissant, l’honorable Albert Kouinche pour son sacrifice permanent. Car il n’a jamais cessé de penser à ses mamans que nous sommes. Que la grâce de Dieu fructifie ses affaires pour que l’année prochaine encore, nous soyons cette fois 5.000 ou 10.000 femmes. Alléluia ».

Des remerciements et des youyous qui fusaient de toutes parts, signes de satisfaction et de gratitude. Si les louanges étaient de la nourriture, ces élites seraient rassasiés à satiété, il y'en a eues à profusion en faveur de ces généreux fils. Parallèlement, certains fils de Bandjoun présents à cette cérémonie candidats au poste de conseillers municipal à la mairie de Bandjoun ont été présentés à l'assistance sous des ovations nourries. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition de 2020.