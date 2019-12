AFRIQUE :: La Startup PROMAGRIC désignée lauréate du Prix coup de cœur Euroméditerranée MED’INNOVANT AFRICA2019

Ce jeudi 5 décembre s’est tenue la cérémonie de remise des prix du concours de solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne et africaine, MED’INNOVANT AFRICA 2019 qui est organisée par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, à l’occasion du sommet dédié aux entreprises africaines « Emerging Valley », à Aix-en-Provence. À l’issue de l’analyse de 129 candidatures et l’audition de 5 finalistes par le jury, la startup SEN OR’DUR a été récompensée pour sa solution innovante. Le jury a également récompensé la startup camerounaise PROMAGRIC qui reçoit « Prix coup de cœur ».

De la visibilité et de l’accompagnement pour le « Prix coup de coeur »

Les lauréats ont eu l’occasion de faire un pitch de 5 minutes lors de la remise du prix MED’INNOVANT AFRICA dans le cadre de la 3ème édition du sommet EMERGING VALLEY (thecamp – Aix en Provence). Les prix ont été remis par Hugues Parant, Directeur Général d’Euroméditerranée. Le jury était composé des partenaires associés suivants : EMERGING VALLEY, l’AFD, AFRICAlink, l’Accélérateur.M, le cabinet d’avocats FIDAL et la CCI Marseille Provence. Après l’audition des 5 candidats finalistes, le jury a primé la startup PROMAGRIC pour le « Prix coup de cœur ».

Développée par le camerounais, Pyrrus Kouoplong Doudjou, PROMAGRIC propose une application CLINICPLANT qui permet aux agriculteurs de diagnostiquer rapidement les maladies des cultures et d’obtenir instantanément les traitements biologiques adéquats à partir d’une simple photographie de la plante. Elle utilise une technologie d’intelligence artificielle de pointe permettant d’avoir une excellente reconnaissance d’image et fournit aux agriculteurs les bonnes pratiques de prévention.

Afin de répondre aux différentes aspirations de cette startup prometteuse et lui permettre d’étoffer son offre de service en lien avec la « smartcity », Euroméditerranée a pensé son offre d’accompagnement pour le lauréat, comme un coaching personnalisé :

Un entretien d’une heure avec le CEO d’Euroméditerranée pour voir comment optimiser l’adaptation de la solution primée sur le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ; 3 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et des savoirs Aix-Marseille ; Une semaine d’accompagnement au sein du programme d'accélération de l’AFD, « le social & inclusive business camp (SIBC) » du 30 nov. au 5 déc. 2019). Le « SIBC » permet chaque année à une soixantaine d’entrepreneurs sociaux en Afrique d’accélérer les impacts sociétaux de leurs projets et de rejoindre une communauté dynamique ; Un accompagnement juridique par le cabinet d’avocats FIDAL d’une durée totale de 2 heures utilisables sur une période de 6 mois à compter de la cérémonie de remise des prix ; De la visibilité durant 1 an sur les supports de communication d’Euroméditerranée (presse, réseaux sociaux, site internet, newsletter, salons professionnels, ITW vidéo,…).

L’autre prix du concours, le « Prix du Jury », a été décerné à la startup sénégalaise SEN OR’DUR. Elle remporte ainsi une dotation financière de 5 000€, et l’opportunité de tester son dispositif sur les 480 ha labellisés « ÉcoCité » d’Euroméditerranée tout en profitant de l’appui de l’écosystème entrepreneurial de local. Développée par Ababacar Thiam, SEN OR’DUR apporte une solution innovante complètement nouvelle au Sénégal pour régler la problématique de la gestion des déchets plastiques à travers la modernisation d’un système de collecte des bouteilles en plastique en installant des machines de collecte. Pour en savoir plus : senordur.com

129 candidatures reçues et un engouement confirmé pour cette première édition

En 2018, Euroméditerranée ouvrait son concours MED’INNOVANT aux entrepreneurs internationaux. Plus de 50 dossiers en provenance d’entrepreneurs africains avaient alors été étudiés et un prix coup de cœur décerné à la startup tchadienne investie dans les énergies renouvelables, Kouran Jabo.

Fort de ce succès, l’établissement a lancé cette année le concours MED’INNOVANT AFRICA à destination des startups, PME et porteurs de projets africains qui développent des solutions urbaines innovantes. Ce concours a pour ambition de repérer, promouvoir et accélérer des porteurs de projet qui souhaitent mener à bien des initiatives innovantes et durables qui pourront s’implémenter sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée. Pour cette première édition, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée a reçu près de 129 candidatures de 23 pays différents. Avec ce concours, Euroméditerranée souhaite mettre à profit son expérience d’aménageur public pour accompagner le développement des entrepreneurs africains qui proposent des initiatives innovantes pour la « smart city ».

« L’utilisation massive des technologies numériques dans la gestion de la ville de demain constitue désormais une perspective avérée. Elle permettra de multiplier les possibilités d’usage, d’autoriser le plus grand nombre à y accéder, tout en en abaissant le coût. Nous avons la conviction que Euroméditerranée doit jouer un rôle dans le rapprochement entre les porteurs africains de solutions technologiques et la « fabrication » de la ville africaine de demain. Notre objectif : éveiller l’intérêt des « start-upper » africains pour la question urbaine. Participer à leur intégration dans le dispositif de création de la ville africaine durable. Mettre à leur disposition les réflexions et les expériences conduites par l’Etablissement Public sur le territoire marseillais, dont beaucoup sont parfaitement reproductibles sur le continent africain. » explique Hugues Parant, Directeur général d’Euroméditerranée

À propos d’Euroméditerranée

Depuis plus de vingt ans, l'Établissement Public d'Aménagement (EPA) Euroméditerranée conçoit, développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence. Labélisé « Éco-Cité » depuis 2009, le territoire d’intervention d’Euroméditerranée est un véritable laboratoire d’expérimentation de 480 ha, pour tester des solutions, services et dispositifs innovants qui feront, demain, partie intégrante des nouveaux usages de la ville.