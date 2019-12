CAMEROUN :: Région du Littoral : La mairie d'Edea 1er encore cambriolée :: CAMEROON

La commune urbaine d'Edea 1er dans le département de la Sanaga - Maritime ( région du Littoral Cameroun), a fait l'objet d'un cambriolage cette nuit.

Selon nos informations, des personnes non encore identifiées, ont défoncé les portes de cette commune urbaine dirigée par Jacques Yaté Mboté de l'Union des populations du Cameroun ( Upc).

Les malfaiteurs ont visité cinq bureaux, dont le département des Finances et des Recettes. Le montant d'argent emporté par les voleurs, n'a pas été précisé par la mairie. Trois ordinateurs portables ont été volés par les brigands. Il s'agit du 3ème coup de vol par effraction à la commune urbaine d'Edea 1er, en un peu plus d'un an.

Le 24 mars dernier, Camer.be s'était fait l'écho de ce vol par effraction spectaculaire en pleine journée, à la mairie d'Edea 1er.

Le bureau du maire avait été vandalisé, ainsi que celui du receveur municipal. Mais quelques jours avant, c'est le maire Jacques Yaté Mboté qui, avait été séquestré par d'étranges individus.

Décidément, something goes wrong with him.