CAMEROUN :: Le Choléra tue 10 personnes :: CAMEROON

Extrême-Nord. En dehors de ces cas de décès, 38 personnes sont contaminées par cette maladie et hospitalisées à l’hôpital de district de Kaélé dans le département du Mayo Kani.

Depuis deux semaines, les populations qui quartier dit « Kani » sont plongées dans le deuil et la consternation. Elles pleurent leurs fils et filles qui ont succombé à l’épidémie du choléra qui s’est déclenchée dans ce quartier de la ville de Kaélé. Le bilan provisoire des ravages du choléra est de six morts dont trois enfants, deux

femmes et un père de famille de 37 ans.

Quatre malades venus des autres villages aux encablures de la ville de Kaélé, dans le Mayo-kani ont aussi succombé à la maladie. « J’ai perdu ma femme il y a une semaine.

Elle faisait la diarrhée et vomissait. En un temps éclaire, elle s’est affaiblie. A l’hôpital ils ont essayé de la remonter avec des perfusions, mais ça n’a pas

marché. Elle a rendu l’âme » confie Pahimi, veuf depuis quelques jours à la suite du décès de son épouse de suite du choléra. L’homme dit être encore très bouleversé et choqué car n’ayant pas organisé dignement les obsèques de son épouse qui a été enterré immédiatement après son décès au cimetière de Tassa Modi. « Ils ont refusé que je m’approche du corps de ma femme, soit disant que c’est une maladie très contagieuse. De surcroit, au village on ne peut pas s’asseoir et faire le deuil. J’ai mal » se plaintil en écrasant des larmes.

Au quartier dit « Kani » comme dans d’autres quartiers voisins notamment, à Kilimbri et à Kaélé-Centre, la psychose a gagné les populations. Dans ces quartier plusieurs cas de choléra ont déjà été signalés, et les victimes internées à l’hôpital de district de Kaélé. L’angoisse de la population de la ville de Kaélé en général vient du fait que c’est le quartier dit « Kani », où sévit le choléra, qui ravitaille le marché de la ville de Kaélé en légumes, fruits divers et autres vivres frais en cette fin de la saison des pluies. L’on craint qu’à travers ces vivres frais, le choléra puisse entrer dans le marché et faire des ravages dans toute la ville et le département du Mayo-Kani.

Le mercredi 27 novembre dernier à l’hôpital de district de Kaélé, dans le secteur d’isolement aménagé pour les 37 malades du choléra, a été admise Mabamé, une institutrice à l’école publique de Kani. Ce qui relève le nombre de cas à 38.

Cette dernière présentait les signes de la maladie. Sa situation s’est stabilisée selon le personnel médical qui craint cependant des ravages de cette épidémie car faisant face au manque criard de matériel et équipements nécessaires afin de désinfecter l’hôpital et les quartiers atteints par la maladie.

Pour l’instant 05 quartiers de la ville de Kaélé et 06 villages aux encablures de la ville sont affectés par la maladie. Les quartiers atteints sont : Kani, Kililimbri, Kaélé Centre, Tassa Modi, Mourgroung. Non loin de Kaélé, les villages Midjiving, Garey, Mazang, Going-Lara, Boboyo, Kassilé sont affectés par cette épidémie du choléra.