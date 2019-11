CAMEROUN :: Une étudiante assassinée à Yaoundé. :: CAMEROON

Le corps de jeannette Blanche Ngo Bassingha a été retrouvé sans vie à la suite d’une agression.

Jeannette Blanche Ngo Bassingha ne vivra jamais sa 1ere année universitaire. Cette jeune étudiante en 1ère année à la faculté des Sciences juridiques et politiques, a été retrouvée sans vie, ce 22 novembre 2019. Aux environs de 5h30mn non loin du lieudit « fin cimetière » à Yaoundé, Blanche se rendait à l’université de Yaoundé II-Soa. Arrivée sur les lieux de l’agression aux environs de 7h, un drap blanc a été recouvert sur son cadavre. Ce drap enlevé nous permet d’observer Blanche. Elle était vêtue en tenue de sport : tennis blanche, jogging noir et un T-shirt blanc.

Elle portait encore ses verres médicaux. Du sang était perceptible sur son visage. Des entailles de couteaux sont visibles à la poitrine et à l’avantbras de cette jeune fille. Près d’elle, un taxi immatriculé CE 730 KE est garé. Il y a des traces de sang sur le capot. Les membres de la famille sont sur le choc. Ils sont très abattus. « C’est la fille de ma soeur qu’on a tuée. Nous sommes dépassés. On venait à peine de régler ses frais de scolarité », explique Joël Nyemb, le tuteur de Blanche.

C’est aux environs de 7h30 que deux éléments de la gendarmerie de Ngousso sont arrivés sur les lieux. Des chaussures, appartenant peutêtre à son agresseur ont été récupérés par l’un des gendarmes. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). Des éléments de l’Esir avaient rejoint les lieux du crime. Cependant, sans avoir établi une autopsie par un médecin, impossible de bouger le corps. C’est finalement aux environs de 8h30 qu’un médecin est arrivé sur les lieux. En quelques minutes, le corps de la victime a été examiné. Des photos ont également été prises. Après cela, le corps de Blanche a été mis derrière la voiture de la brigade de Ngousso pour la morgue de l’hôpital Central.

Quelques investigations de la police sur les lieux ont permis de retrouver le sac noir emporté de Blanche à quelques mètres de là. Il était derrière un garage situé en face de Petrolex Ngousso. Dans ce sac, On a retrouvé les livres et cahiers de Blanche ainsi que le coffret de ses lunettes. En même temps, la police a embarqué un suspect. « On ne lui a même rien fait. Il fallait qu’on fasse plus que ça », disait ce suspect à la foule.

C’est la 2ème fois, en l’espace d’un mois qu’un corps victime d’une agression est retrouvé dans cette zone. Non loin de là, derrière la station Pétrolex Ngousso, un jeune homme a aussi perdu la vie. Il a été égorgé. En plus de cela, des plaintes sont régulières ces derniers temps sur les cas de vols et d’agressions dans cette partie de la ville de Yaoundé. Le quartier Ngousso deviendrait dangereux.