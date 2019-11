CAMEROUN :: Sur l’affaire Chouta et une culture juridique de la violence à Yaoundé :: CAMEROON

Avec le cas du journaliste indépendant Paul Chouta, le CL2P tient clairement une autre triste démonstration que l'état de droit et la foi en l'état de droit, l'état de l'indépendance de la justice et des poursuites, le sens et la primauté de la vérité - sont tous morts à Yaoundé.

En effet, les principes généraux du droit, qui devraient être respectés depuis longtemps, sont inexistants et seule la diabolisation des opposants perçus comme tels est privilégiée, et il ne sert aujourd’hui à rien d’essayer en vain de persuader les camerounais du contraire; notamment en matraquant les critiques au lieu que de ramener les fossoyeurs de la Justice équitable à la raison.

En effet, pour les « créatures » du régime de Yaoundé, ils ne comprennent pas que, dans une société civilisée, les adversaires ne sont pas des ennemis. La loi n'est pas une arme politique non plus; des vérités objectives existent et un processus judiciaire équitable est essentiel dans toute société civilisée.

Le CL2P sensibilise afin que toutes les personnes impliquées dans ce processus de travestissement de la Justice républicaine, en particulier Madame Calixthe Beyala, prennent le temps de souffler et un recul nécessaire, pour essayer de comprendre comment la justice est censée être rendue dans cette affaire Chouta montée indéniablement de toutes pièces.

Car en tant qu'écrivain de renommée internationale. Mme Beyala doit savoir plus que quiconque qu’aucune personne ne doit être emprisonnée pour ses idées. En particulier, dans les prisons mouroirs du Cameroun, creusets d’une déshumanisation qui rationalise et récompense l’assujettissement et l’avilissement des êtres humains.

Le CL2P milite pour la nécessité d'humaniser les conditions de détention au Cameroun et cette violence enracinée dans les mœurs, sur laquelle nous continuons de faire état au quotidien. Plus problématiques sont les cas des milliers de prévenus en attente de procès, non jugés ni déclarés coupables, et donc présumés innocents comme M. Chouta ; et qui ne devraient sous aucun prétexte – y compris la diffamation – se retrouver enfermés dans les univers concentrationnaires de Paul Biya.

Nous considérons que la détention de M. Chouta est la conséquence d’un acte d’égoïsme, d’un crime odieux d’égoïsme qui ne sert strictement en rien la crédibilité de la commanditaire et des exécutants.

Un système qui récompense de la sorte la vieille notion biblique de la loi du talion du «œil pour œil, dent pour dent», que rejette le CL2P, promeut en réalité un système de justice fatalement défectueux qui conduit toujours inévitablement à des erreurs tragiques. La justice à laquelle nous devons collectivement aspirer et défendre est celle qui établit un équilibre parfait entre rétribution et réhabilitation.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

