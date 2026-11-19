Le dimanche 22 novembre 2026, la communauté bamoun de France se mobilisera à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, pour célébrer l'un des patrimoines culturels les plus emblématiques du Cameroun. Entre expositions, gastronomie, danses, contes et animations traditionnelles, cette journée sera une invitation à découvrir, partager et transmettre l'héritage du peuple bamoun.

Faire vivre sa culture, préserver sa mémoire et transmettre son histoire aux générations futures : tels sont les objectifs de la journée culturelle que prépare la communauté bamoun de France. Le dimanche 22 novembre 2026, la salle Gabriel Cosson, à Bagneux, accueillera un événement entièrement consacré à la valorisation du Nguon et des richesses culturelles du peuple bamoun, originaire de l'Ouest du Cameroun.

Cette initiative entend réunir les Bamoun établis en France, leurs familles, les ressortissants camerounais et tous ceux qui souhaitent découvrir cette culture aux traditions séculaires. À travers une programmation riche et diversifiée, les organisateurs ambitionnent de faire de cette rencontre un moment de communion, de convivialité et de fierté culturelle.

L'événement est porté par la Chefferie de la communauté bamoun de France, conduit par son chef Nji Alain Othon Yanganju, avec la Coordinatrice Nguon 2026 IDF, Manshüt Fatima Njapdounké, et de l'ensemble de l'équipe du CTO Île-de-France.

Le Nguon, un héritage historique et culturel à préserver

Dans l'histoire du peuple bamoun, le Nguon occupe une place toute particulière. Bien au-delà de son caractère festif, il représente une institution culturelle et traditionnelle profondément liée à l'organisation, à la mémoire et à l'identité de ce peuple.

Héritée du royaume bamoun, cette célébration constitue un puissant symbole de rassemblement et de cohésion. Elle véhicule des valeurs essentielles telles que le dialogue, la solidarité, la responsabilité collective et le respect de la transmission entre les générations.

Au fil des siècles, le Nguon a su conserver toute sa portée symbolique, tout en devenant une vitrine de la richesse culturelle bamoun. Il rassemble autour des traditions, des arts, des savoir-faire et d'une histoire qui continue de nourrir la conscience collective.

L'importance de cet héritage a d'ailleurs été reconnue à l'échelle internationale. Depuis 2023, le Nguon figure sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, consacrant ainsi sa valeur universelle et l'intérêt de sa préservation.

La célébration de cette tradition connaîtra un autre temps fort au Cameroun avec la 549e édition annoncée du 4 au 13 décembre 2026 à Foumban. La rencontre de Bagneux s'inscrit donc dans cette dynamique de rayonnement culturel, en permettant à la diaspora de prendre pleinement part à la valorisation de cet héritage ancestral.

Une journée d'immersion dans l'univers bamoun

De 13 heures à 20 heures, le dimanche 22 novembre, la salle Gabriel Cosson deviendra un lieu de rencontre entre culture, histoire et traditions.

Les visiteurs pourront découvrir une exposition mettant à l'honneur les objets d'art bamoun, les tissus traditionnels ainsi que des ouvrages consacrés à l'histoire et au patrimoine de ce peuple. Cette présentation permettra de mettre en lumière la richesse de la création artistique et les nombreux savoir-faire transmis au fil des générations.

La gastronomie ne sera pas en reste. Une dégustation de mets traditionnels offrira au public l'occasion d'apprécier les saveurs et les spécialités culinaires qui font également partie intégrante de l'identité bamoun.

Plusieurs animations viendront rythmer cette journée. Au programme figurent notamment des concours de tenues traditionnelles masculines et féminines, des concours de danse, des récits de parcours de vie, des contes et devinettes, des saynètes théâtrales ainsi que des prestations de danses et de musiques traditionnelles.

Cette diversité d'activités permettra aux participants de découvrir différentes facettes du patrimoine bamoun dans un cadre festif et chaleureux. Elle donnera également une place importante à la transmission : les jeunes générations pourront mieux connaître les traditions dont elles sont les héritières, tandis que les aînés auront l'occasion de partager leur expérience, leurs souvenirs et les enseignements de leur histoire.

La diaspora, actrice de la transmission culturelle

À travers cette journée, la communauté bamoun de France entend également porter un message fort : la distance ne doit pas effacer les racines, et vivre loin de sa terre d'origine ne signifie pas renoncer à son patrimoine.

Pour les communautés établies à l'étranger, la préservation de la culture constitue un enjeu essentiel. Elle permet de maintenir le lien avec les origines, de consolider le sentiment d'appartenance et de transmettre aux enfants et aux jeunes les valeurs qui fondent leur identité.

Mais cette célébration ne s'adresse pas uniquement aux Bamoun. Elle se veut ouverte à toutes les sensibilités et à tous les horizons : Camerounais de toutes origines, Africains, amis de l'Afrique et amoureux des cultures du monde sont chaleureusement invités à prendre part à cette rencontre.

Au-delà de la dimension communautaire, cette initiative ambitionne de faire du patrimoine bamoun un espace de dialogue et de découverte entre les peuples. Elle rappelle que la culture est un formidable vecteur de rapprochement, de compréhension mutuelle et de partage.

Tous mobilisés pour célébrer le patrimoine bamoun

La réussite de cette journée repose sur la participation et l'engagement de tous. Les organisateurs lancent ainsi un appel à la mobilisation afin que ce rendez-vous culturel soit à la hauteur des ambitions portées par la communauté bamoun de France.

Venir à Bagneux le 22 novembre, ce sera non seulement prendre part à une célébration festive, mais aussi contribuer à la sauvegarde et au rayonnement d'un patrimoine historique exceptionnel.

Dans un contexte où les identités culturelles constituent des repères importants pour les nouvelles générations, cette rencontre apparaît comme une belle occasion de conjuguer mémoire, fierté et ouverture aux autres.

Le dimanche 22 novembre 2026, Bagneux sera donc le point de convergence de la culture bamoun en France. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer ensemble un héritage qui traverse les frontières et continue de rassembler les générations.

Informations pratiques :

Date : dimanche 22 novembre 2026

Horaires : de 13 h à 20 h

Lieu : Salle Gabriel Cosson

Adresse : 3 rue Gabriel Cosson, 92220 Bagneux

Contacts : 06 52 17 14 45 / 07 51 08 96 14

Culture bamoun, pont entre les peuples !

Serges Ngounga