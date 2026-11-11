En célébrant les dix ans de l’association O’nayade par un concert caritatif réunissant plusieurs figures de la musique urbaine française à Pithiviers, la présidente de l’association O’nayade et cheffe de projet entend faire de la culture un levier de solidarité et d’engagement citoyen. Entre bilan d’une décennie d’actions, défis du monde associatif et ambitions pour l’avenir, la présidente revient sur un parcours construit avec détermination et dévoile ses projets, notamment une importante mission humanitaire prévue au Sénégal en 2027.

À travers le show Vibrations Urbaines, l’association O’nayade vient de célébrer ses dix ans avec un spectacle caritatif réunissant de grands noms de la musique urbaine française à Pithiviers. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette soirée ? Quels sentiments vous animent après cette belle réussite ?

Avec le recul, je ressens avant tout une immense fierté, beaucoup d’émotion et surtout de la reconnaissance. Organiser un concert de cette envergure à Pithiviers représentait un véritable défi. Nous avons voulu voir grand pour célébrer les dix ans de notre association et montrer qu’il était possible de réaliser de beaux événements culturels dans une ville comme la nôtre.

Cela a demandé énormément de travail, de persévérance, de sacrifices et d’investissement personnel. Il y a eu des moments de doute, des difficultés et des imprévus, mais nous avons continué à croire en notre projet. Ce qui me touche particulièrement, c’est d’avoir réussi à réunir des artistes, des bénévoles, des partenaires et un public autour d’une même cause. Je tiens d’ailleurs à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette soirée, particulièrement les bénévoles qui se sont investis sans compter.

Au-delà du concert, cette soirée représente dix années d’engagement associatif, de solidarité et de détermination. C’est une belle étape dans notre parcours, mais certainement pas un aboutissement.

Pour marquer cette décennie, vous avez réussi à réunir plusieurs artistes reconnus de la scène urbaine française. Comment s’est construit le choix de cette programmation ? Quels critères ont guidé vos invitations et comment avez-vous réussi à mobiliser ces artistes autour de votre projet ?

Le choix de la programmation ne s’est pas fait au hasard. Nous voulions proposer un concert intergénérationnel, capable de rassembler différents publics autour de la musique urbaine. Notre objectif était de réunir des artistes reconnus comme Hiro, Bramsito, Sensey ou encore Moha K, tout en donnant une place à des artistes émergents qui méritent également d’être mis en lumière. Pour moi, il était important de créer cette rencontre entre des artistes confirmés et de nouveaux talents. C’est aussi une manière de montrer aux jeunes qu’avec du travail, de la persévérance et de la détermination, il est possible de réaliser ses ambitions. La mobilisation des artistes s’est construite à travers des échanges, des contacts, un travail de réseau et surtout la présentation de notre démarche associative. Je souhaite également souligner l’implication de notre parrain, Mokobé du groupe 113, qui accompagne et soutient notre engagement. Nous avons voulu démontrer qu’un événement musical pouvait être à la fois festif, accessible, fédérateur et porteur de valeurs humaines.

Au-delà de la dimension festive et musicale, cet événement avait une vocation caritative. Pourquoi était-il important pour vous de donner cette dimension solidaire à cet anniversaire ? Quel message souhaitiez-vous transmettre à travers cette initiative ?

La solidarité est au cœur de l’identité de notre association depuis sa création. Il était donc impensable pour nous de célébrer nos dix ans sans donner un véritable sens à cet anniversaire. Depuis dix ans, O’nayade s’engage à travers différentes actions sociales, culturelles, éducatives et humanitaires. Notre volonté a toujours été d’agir concrètement pour les autres, notamment auprès des personnes et des familles qui rencontrent des difficultés. À travers Vibrations Urbaines, nous souhaitions montrer que la musique peut devenir un formidable outil de mobilisation et de solidarité. Nous voulions également sensibiliser le public, particulièrement les jeunes, à l’importance de l’engagement citoyen et de l’entraide. Le message que je souhaite transmettre est simple : nous pouvons tous agir à notre niveau pour améliorer le quotidien des autres. La solidarité ne doit pas être uniquement un discours, elle doit se traduire par des actions concrètes. Pour moi, la plus belle manière de célébrer dix années d’existence était de transformer cet anniversaire en une occasion de partager, de rassembler et de contribuer à de nouveaux projets solidaires.

La soirée avait également pour objectif de récolter des fonds. Concrètement, à quelles actions ou à quels projets cet argent sera-t-il destiné ? Quels bénéficiaires pourront en profiter et comment les retombées de cette soirée vont-elles se traduire sur le terrain ?

Les fonds qui pourront être dégagés de cet événement, une fois l’ensemble des dépenses réglées, auront vocation à soutenir nos prochaines actions humanitaires, notamment notre mission prévue au Sénégal, dans la région de Tambacounda, du 25 octobre au 5 novembre 2027. Ce projet nous tient particulièrement à cœur, car nous souhaitons intervenir auprès de populations vivant dans des villages où l’accès aux soins et à certains besoins essentiels reste difficile. Nous préparons notamment une mission de solidarité avec des professionnels de santé, dont un médecin et une infirmière venant de France, en collaboration avec des acteurs médicaux locaux. Nous souhaitons organiser des consultations, apporter du matériel et distribuer des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures ainsi que des jouets aux enfants. Nous avons également pour ambition de développer un jardin solidaire dans le village de Bourgou, situé à proximité de Tambacounda, afin de soutenir des initiatives locales durables. Notre objectif est de pouvoir toucher environ 600 bénéficiaires à travers les différentes actions envisagées.

Il est important de préciser que ce type de mission demande des moyens financiers et humains importants. Le concert représente donc une étape dans notre recherche de financement, qui devra être complétée par des partenariats, des dons et d’autres initiatives. Notre priorité est que les moyens mobilisés puissent se traduire par des actions utiles et concrètes sur le terrain.

Depuis sa création, votre association a certainement parcouru un beau chemin. Quels sont les moments ou les réalisations qui vous ont le plus marquée au cours de ces dix années ? Et quels défis avez-vous dû relever pour faire vivre cette association ?

En dix ans, nous avons connu de nombreux moments marquants. Je pense notamment à nos actions de solidarité, aux distributions humanitaires, aux repas partagés, aux événements culturels et aux rencontres que nous avons organisées. Des projets comme « Exceptions d’Afrique », « Entre Elles » ou encore « Raconte-moi ton parcours » illustrent notre volonté de créer du lien, de valoriser les talents, de favoriser les échanges et de donner la parole à différents publics. Je suis également particulièrement fière des actions que nous avons pu mener au Sénégal, notamment le financement d’un puits, car ce sont des réalisations qui ont un véritable sens pour nous. Mais derrière ces projets, il y a aussi des difficultés que l’on ne voit pas toujours. Pendant plusieurs années, nous avons financé nos actions avec nos propres moyens, sans bénéficier de subventions. Il a fallu apprendre à faire beaucoup avec peu, trouver des solutions, convaincre des partenaires et parfois avancer malgré le manque de ressources. Le monde associatif demande énormément d’énergie, de disponibilité et de sacrifices personnels. Ce qui m’a toujours permis de continuer, c’est la conviction que notre engagement est utile. Ma plus grande fierté n’est pas seulement d’avoir organisé des événements, mais d’avoir réussi à faire vivre une association pendant dix ans, malgré les obstacles, sans jamais perdre les valeurs qui ont motivé sa création.

Après cette célébration réussie, quelles sont les perspectives pour Vibrations Urbaines ? Avez-vous de nouveaux projets, de nouvelles collaborations ou d’autres événements en préparation ? Comment imaginez-vous les dix prochaines années de l’association ?

Cette célébration marque pour nous le début d’une nouvelle étape. Nous souhaitons continuer à développer Vibrations Urbaines et, pourquoi pas, en faire un rendez-vous culturel reconnu, capable de réunir des artistes confirmés, des talents émergents et des publics de différents horizons. Nous avons également l’ambition de développer de nouvelles collaborations avec des artistes, des professionnels de l’événementiel, des entreprises et des partenaires institutionnels. Mais notre association ne se limite pas à l’organisation de concerts. Pour 2027, nous travaillons sur plusieurs projets, notamment une journée dédiée au bien-être et à la prévention pour les femmes, des rencontres autour de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat, ainsi que notre mission humanitaire au Sénégal. Nous souhaitons également poursuivre nos projets audiovisuels, notamment autour de sujets de société comme les violences intrafamiliales, afin d’utiliser la culture comme un outil de sensibilisation et de prévention. Pour les dix prochaines années, mon ambition est de permettre à O’nayade de grandir, de se structurer davantage et de développer des partenariats solides, tout en restant fidèle à son identité. Je souhaite que notre association continue à être un espace où les idées deviennent des projets et où les projets se transforment en actions concrètes.

J’aimerais aussi que notre parcours puisse inspirer d’autres personnes, notamment les jeunes et les femmes, à croire en leurs capacités et à oser entreprendre. Dix ans, c’est une belle histoire, mais j’espère surtout que ce n’est que le début d’une aventure encore plus grande. Et si je devais résumer notre philosophie en quelques mots, je dirais : avoir de l’ambition, rester humain et ne jamais oublier pourquoi nous avons commencé.