Deux nations à égalité au classement

Le JOHAN CRUIFF ARENA d’Amsterdam sera sur les feux de lumières des fans des deux formations avec une affiche de renom afin de vivre un spectacle attrayant lors de cette autre sortie comptant pour la 5ème journée en EUROPE – NATIONS LEAGUE. Une rencontre à enjeu pour les deux nations qui se donneront à cœur joie sur le terrain. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de la position de chaque sélection au classement de ce groupe B. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Une victoire à chercher pour garder le rang

L’heure sera encore au jeu avec une affiche mettant aux prises PAYS-BAS - GRECE afin de se mettre dans les meilleures conditions dans cette autre sortie et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux sélections qui espèrent se donner les moyens pour engranger des points. PAYS-BAS premier au classement du groupe B avec sa cote de 1.36, se donnera les moyens pour prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir un bon résultat qui lui fera du bien au classement et ainsi prendre un peu de distance avec ce dernier. Les hommes de XAVI HERNANDEZ se donneront à fond sur leur terrain pour réussir à sortir de ce piège à travers un résultat satisfaisant et espérer tenir leur rang comme toujours. Mais il faudra faire attention à la GRECE deuxième au classement de ce groupe avec sa cote de 5.48 viendra avec la pression lors de ce match afin d’aller donner le meilleur d’elle sur le terrain à travers une meilleure performance et ainsi espérer réaliser une belle surprise en cette autre rencontre face à un adversaire de poids. C’est l’occasion de démontrer tout son savoir-faire en se surpassant devant son vis-à-vis afin de triompher avec un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les poulains de IVAN JOVANOVIC qui devront se montrer capables de donner une meilleure image de leur formation afin de garder espoir pour la qualification.

Pour cette 07ème opposition entre les deux sélections nationales toute compétition confondue avec 03 victoires pour le PAYS-BAS contre une victoire pour la GRECE et 02 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, PAYS-BAS