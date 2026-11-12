Portés par un début de match étincelant au stade de Douala, les Lions Indomptables ont dominé la Namibie (2-0), confortant leur place de leader du groupe G avant le match retour lundi prochain en Namibie.

Douala. Un stade acquis à la cause des Lions. Un match capital. 2-0. Les hommes de David Pagou ont rugi. La Namibie a plié. Récit d'une soirée maîtrisée.

Un début de match de feu à Douala

Il n'y a pas eu de round d'observation. Dès le coup d'envoi, sous la chaleur de Douala, les Lions Indomptables ont mis le pied sur le ballon. Et ils n'ont plus jamais vraiment lâché prise.

La 16e minute tombe comme un couperet. Yondjo décale parfaitement Alioum, qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score. 1-0. Le stade résonne des cris d'un public venu en nombre.

La Namibie n'a pas le temps de respirer. Treize minutes plus tard, rebelote. Bryan Mbeumo, déjà très en jambes, délivre un caviar à Nsongo. Ce dernier ajuste sa frappe et double la mise (29e). 2-0.

Le match est plié. En une demi-heure, le Cameroun a fait le travail.

La gestion sans fioritures

Le retour des vestiaires aurait pu être piégeux. Une équipe qui mène 2-0 a parfois tendance à se relâcher. Ce ne fut pas le cas ici.

Les hommes de David Pagou ont confisqué le ballon. Non pas pour en faire un festival offensif, mais pour asphyxier l'adversaire. Les Namibiens, eux, n'ont jamais trouvé la faille. Pas une révolte. Pas un sursaut d'orgueil.

Le constat est implacable : le Cameroun a géré son avance avec une sérénité déconcertante. C'est le genre de match qui ne restera pas dans les annales du beau jeu, mais qui rapporte trois points précieux.

Le patron du groupe G

Avec cette victoire, le Cameroun conforte son statut. 7 points en 3 matchs. Le groupe G a un leader, et il porte les couleurs vert-rouge-jaune.

Il faut souligner la performance de Bryan Mbeumo. L'ailier a été impliqué sur le deuxième but et a constamment créé le danger. Une prestation qui confirme son importance dans l'échiquier offensif des Lions.

Derrière, la défense a tenu bon. La Namibie n'a jamais cadré une frappe dangereuse. Un clean sheet qui fait du bien.

Cap sur la Namibie

Pas de temps mort. Le Cameroun et la Namibie se retrouvent dès lundi prochain, 17 novembre, pour la 4e journée des éliminatoires.

Cette fois, les Lions devront voyager. Direction la Namibie, pour un match retour qui s'annonce tout aussi crucial. L'objectif sera simple : rééditer cette performance. Prendre les trois points, encore. Et pourquoi pas, valider définitivement sa qualification dans ce groupe G.

Quel est le score du match Cameroun - Namibie ?

Le Cameroun a gagné 2 buts à 0.

Où s'est joué le match ?

Le match s'est joué à Douala, au Cameroun.

Qui a marqué les buts ?

Alioum à la 16e minute, sur une passe de Yondjo. Et Nsongo à la 29e, bien servi par Bryan Mbeumo.

Combien de points a le Cameroun dans le groupe G ?

Le Cameroun a 7 points après 3 matchs. Il est leader du groupe.

Quand a lieu le match retour ?

Le match retour est prévu pour le lundi 17 novembre prochain, pour la 4e journée. Il se jouera cette fois en Namibie.

Le Cameroun a-t-il bien joué ?

Il a été très efficace en première période. Ensuite, il a géré son avance avec beaucoup de sérieux, sans se faire peur. Une victoire autoritaire.