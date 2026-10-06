Jean Manga Onguené, Ballon d'or africain 1980 et légende du Canon Yaoundé, est décédé à 80 ans en France. Retour sur un parcours qui a marqué le Cameroun.

Ballon d'or africain 1980, fidèle au Canon Yaoundé pendant seize ans, Jean Manga Onguené s'est éteint ce 6 octobre en France, laissant derrière lui un héritage qui dépasse largement le football.

Jean Manga Onguené est mort. Il avait 80 ans. Le Ballon d'or africain 1980, légende du Canon Yaoundé et des Lions indomptables, s'est éteint ce 6 octobre en France, selon les informations disponibles à l'heure où nous écrivons.

Nous n'avons pas encore pu confirmer les circonstances exactes de son décès. Ni la Fecafoot ni sa famille n'ont communiqué officiellement. Mais une chose est certaine : le football camerounais perd l'un de ses pères fondateurs.

Un homme qui a porté le maillot rouge et vert de Mvog-Mbi. Un technicien élégant, un joueur de tête hors norme, un entraîneur qui a vu passer Roger Milla, Thomas Nkono et toute une génération de Lions. Un nom qu'on cite à voix basse dans les quartiers de Yaoundé. Aujourd'hui, ce nom résonne comme un adieu.

Une carrière sans jamais quitter le Canon

Jean Manga Onguené n'a connu qu'un seul club. Le Canon Sportif de Yaoundé. De 1966 à 1982. Seize ans. Sans jamais partir.

Né le 12 juin 1946 à Ngoulemekong, près de Yaoundé, il a grandi dans l'ombre de Mvog-Mbi. C'est là que le Canon l'a formé. C'est là qu'il est devenu « La Tête d'Or », un surnom qui dit tout de son jeu aérien. Sa détente, son timing, sa précision. Les défenseurs adverses le savaient : sur un corner, Manga Onguené était déjà dans les airs avant qu'ils n'aient le temps de réagir.

Son palmarès avec le Canon est vertigineux. Six championnats du Cameroun. Six Coupes du Cameroun. Trois Ligues des Champions africaines, en 1971, 1978 et 1980. Une Coupe des vainqueurs de coupe en 1979. Et un titre de meilleur buteur du championnat en 1970 et 1976.

Il mesurait 1m80. Un avant-centre longiligne, rapide, doté d'un sens du but que ses contemporains décrivent comme inné. Rejeté par le Caïman Club de Douala au début de sa carrière, jugé « trop frêle », il a fait du Canon sa maison et de Mvog-Mbi son royaume.

Ballon d'or 1980 : la consécration d'un continent

En 1980, France Football lui décerne le Ballon d'or africain. Il devient le troisième Camerounais à recevoir cette distinction, après Thomas Nkono en 1979.

Le trophée, décerné par le magazine français, était alors la plus haute distinction individuelle pour un joueur africain. Une reconnaissance continentale. Un symbole.

Mais Manga Onguené n'a pas gagné ce titre pour ses seuls buts. Il l'a gagné pour ce qu'il représentait. Un joueur formé à Yaoundé, qui n'avait jamais eu besoin de partir pour compter. Un footballeur qui a montré qu'un club camerounais pouvait dominer l'Afrique.

Avec plus de 100 sélections chez les Lions indomptables, il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 1970 et 1972, terminant troisième avec le Cameroun en 1972. Il a marqué plus de 15 buts sous le maillot national, selon plusieurs sources. Aucune base de données officielle ne permet toutefois de confirmer ce chiffre avec précision.

1982 : le Mondial manqué, le tournant d'une vie

En 1982, le Cameroun dispute sa première Coupe du monde en Espagne. Manga Onguené aurait dû être le capitaine. Il ne l'a pas été.

Une blessure au genou l'a privé du rendez-vous. Les Lions sortent invaincus de la compétition mais éliminés au premier tour. Un épisode qui a hanté une partie de sa carrière. Il avait 36 ans. Son genou ne suivait plus.

Le Dr Jean Crétien, ancien médecin de la Fecafoot, a raconté dans un entretien à Camfoot, en août 2010 : « Manga Onguené a été opéré du genou à Lyon. Il est resté longtemps sans jouer. Il a tout tenté pour revenir. Mais à un moment, le corps dit stop. »

Cette blessure a mis fin à sa carrière de joueur. Elle a aussi ouvert une autre vie. Celle d'un homme de transmission.

Des Lions au banc, puis au service du football

En 1984, il part en France pour se former. Quatre ans à l'INSEP de Paris. Des stages pratiques à l'Olympique Lyonnais, au Paris Saint-Germain, à Créteil. Il rentre au Cameroun avec des diplômes d'entraîneur.

En 1989, il est nommé entraîneur adjoint des Lions indomptables, derrière le Russe Valeri Nepomniachi. C'est lui, sur le banc, lors du Mondial italien de 1990, quand le Cameroun fait vaciller l'Argentine de Diego Maradona et devient la première nation africaine à atteindre les quarts de finale.

Il a ensuite été sélectionneur de l'équipe nationale à plusieurs reprises, entre 1989 et 2002, tantôt en titre, tantôt comme adjoint. Il a dirigé les Lions lors de la CAN 1998, une édition difficile qui lui a coûté son poste, avant qu'il ne devienne l'adjoint du Français Claude Le Roy.

Parallèlement, il devient instructeur FIFA. Une fonction qu'il a exercée pendant des années, formant des générations d'entraîneurs à travers l'Afrique. En 2001, la FIFA le nomme directeur de développement pour l'Afrique centrale.

En 2010, l'État camerounais le rappelle pour prendre la direction technique nationale du football. Un poste qu'il occupera pendant neuf ans. Il a été démis de ses fonctions en 2019, remplacé par Serge Noah, dans un contexte de réforme de la Fecafoot.

Les litiges avec la Fecafoot

Manga Onguené a été en conflit avec la Fédération camerounaise de football sur ses arriérés de salaire. En avril 2023, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a condamné la Fecafoot à lui verser la somme de 229 425 000 FCFA, selon plusieurs sources camerounaises.

Ce litige ne l'a pas empêché de rester une figure respectée. En juin 2026, pour ses 80 ans, Yaoundé lui avait rendu un hommage appuyé.

Ce que le Cameroun perd aujourd'hui

Manga Onguené n'était pas un homme de discours. Il était un homme de terrain. Ceux qui l'ont vu jouer parlent d'un technicien rare, élégant, difficile à bousculer.

Il fait partie de cette génération qui a montré qu'un joueur formé à Mvog-Mbi pouvait compter ailleurs qu'au Cameroun. Un point de repère, quand on parle de l'histoire du football national.

Pour les supporters du Canon, il reste le symbole de la fidélité. Un joueur qui n'a jamais cédé aux sirènes de l'Europe, qui a préféré vieillir dans son club, dans sa ville, sous le maillot qu'il aimait.

Aujourd'hui, la question n'est pas seulement de savoir comment il est mort. La question est de savoir ce qu'il reste de son héritage.

Une chose est sûre : dans les rues de Mvog-Mbi, le nom de Manga Onguené ne s'éteindra pas.

Qui était Jean Manga Onguené ?

C'était un footballeur camerounais, né le 12 juin 1946 à Ngoulemekong. Il a joué toute sa carrière au Canon Yaoundé (1966-1982) et a été sacré Ballon d'or africain en 1980 par France Football.

Combien de titres a-t-il remportés avec le Canon Yaoundé ?

Six championnats du Cameroun (1970, 1974, 1977, 1979, 1980, 1982), six Coupes du Cameroun, trois Ligues des Champions africaines (1971, 1978, 1980) et une Coupe des vainqueurs de coupe (1979).

Pourquoi n'a-t-il pas joué la Coupe du monde 1982 ?

Une blessure au genou l'a privé du Mondial en Espagne. Il aurait dû être le capitaine de l'équipe.

Où est-il décédé ?

Selon les informations disponibles, il est décédé en France le 6 octobre 2026. Nous n'avons pas pu confirmer les circonstances exactes.