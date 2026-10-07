Les amateurs de turf et passionnés de courses hippiques peuvent à nouveau retrouver le Banko, de retour en masse séparée au Cameroun avec une formule appelée à évoluer au fil des semaines.

Pour ce retour, on mise sur des gains pouvant atteindre 150 millions de FCFA, avec une promesse qui ne s’arrête pas là : « 50, 100… jusqu’à 150 millions et encore plus ».

Accessible à travers les kiosques PMUC sur l’ensemble du territoire, le Banko est également disponible en ligne, exclusivement sur www.betsporter.cm

De quoi offrir aux passionnés de courses hippiques une nouvelle occasion de tenter leur chance et de suivre l’évolution hebdomadaire de cette formule.