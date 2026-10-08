L'État liquide les derniers vestiges fonciers de l'ex-REGIFERCAM ( Régie nationale des chemins de fer du Cameroun).

Dans un placard de vente immobilière publié en page 24 de Cameroon Tribune du jeudi 08 octobre 2026, l'État du Cameroun, représenté par le CABINET CONSEIL ATOU, en charge de la Mission de Gestion et Sauvegarde de l'Actif résiduel de l'ex-REGIFERCAM, annonce la mise aux enchères d'un immeuble urbain bâti situé en plein cœur de Douala.

Le cabinet, dont le siège se trouve à Douala BP 11621 pris en la personne de son Administrateur Général Monsieur Lazare Atou, agit en vertu des dispositions de l'article 100 de la loi N° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises publiques. Il est dûment habilité à l'effet des présentes, suivant dispositions de l'article 3 de la Convention du 04 mars 2014 et son Avenant du 30 juillet 2014 passée entre l'État du Cameroun et Cabinet Conseil Atou pour la gestion et la sauvegarde de l'Actif résiduel de l'ex-REGIFERCAM.

L'immeuble mis en vente : Il s'agit d'un immeuble urbain bâti, sis à Douala, quartier Bonadibong, lieu-dit Giratoire Joss.

Références foncières : Titre Foncier numéro 2716/WA.

Superficie : 1 hectare 07 ares 04 centiares.

Limites : Au Nord par le boulevard de la liberté, à l'Est par la rue Koumassi, au Sud par une rue, à l'Ouest par une rue.

Un emplacement stratégique, au carrefour du giratoire Joss, l'un des secteurs les plus prisés de Bonadibong.

Date et lieu de l'adjudication

La vente aura lieu ce vendredi 09 octobre 2026, pardevant Maître Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire à la 3ème Charge du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, à Douala, Avenue Japoma, face ENEO-NDOKOTI, au-dessus d'AFRILAND FIRST BANK, chargé des formalités à la Conservation Foncière du Wouri, à 11 heures précises.

Charges et conditions

Mise à Prix : 5.500.000.000 FCFA, soit Cinq Milliards cinq cents millions de FCFA.

Caution : 50.000.000 Fcfa à déposer entre les mains du Notaire sus désigné, afin de garantir le risque de folle enchère.

Frais : Les frais, taxes et impôts attachés à la vente sont à la charge de l'Acquéreur.

Jouissance : L'État assure à l'Acquéreur l'entrée en jouissance effective des lieux vendus, conformément aux usages en la matière, en ce compris, le cas échéant, les frais inhérents à la démolition de l'ouvrage présent sur les lieux.

Paiement : Le prix doit être payé dans les 08 jours suivant l'adjudication, au Trésor public, Compte n°1200 100577 1111111111 84 ouvert dans les livres de la BEAC, selon les modalités convenues.