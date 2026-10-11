L'Archidiocèse de Yaoundé dément une fausse déclaration attribuée à son archevêque. La note de clarification dénonce une "méchanceté flagrante" et appelle au discernement.

Une fausse déclaration attribuée à l'archevêque de Yaoundé a envahi les réseaux sociaux. L'Archidiocèse a publié un démenti officiel. Et une leçon de lecture.

Une fake news. Un démenti officiel. Et une question : qui a intérêt à faire parler les évêques à leur place ?

Une vague de posts, puis un démenti

Le 10 octobre 2026, une vague de publications déferle sur les réseaux sociaux. Le sujet : une prétendue déclaration de l'archevêque de Yaoundé. Le contenu : il interpellerait son homologue de Douala au sujet d'un prêtre.

Le lendemain, l'Archidiocèse de Yaoundé publie une note de clarification. Le document est daté du 11 octobre 2026. Il porte la signature de l'abbé Appolinaire Bertrand Ndzoumou Mendo, porte-parole de l'Archidiocèse.

La note est courte. Elle est ferme. « Cette déclaration n'a jamais existé et est donc par conséquent un fake news. »

Ce que dit le document

L'Archidiocèse ne se contente pas de démentir. Il qualifie. Il parle d'une « désinformation d'une rareté et d'une méchanceté flagrantes ».

Le document cite l'Exode, chapitre 23, verset 1 : « Tu ne répandras pas de faux bruit. Tu ne prêteras point ton concours au méchant pour rendre un témoignage odieux. »

Puis les Proverbes, chapitre 14, verset 15 : « L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent prend garde à ses pas. »

L'Archidiocèse invite les membres de la communauté des réseaux sociaux à « faire preuve de discernement, loin de la recherche du buzz et du sensationnel ». Il les appelle à ne pas croire, sans vérification, à tout ce que l'on y publie.

La dignité humaine en arrière-plan

Le document ne s'arrête pas à la dénonciation. Il élève le débat.

Il cite la déclaration Dignitas infinita, publiée par le Vatican en avril 2024, sur la dignité humaine : « Une infinie dignité, inaliénablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine, en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu'elle se trouve. »

Puis le Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2300 : « Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la Foi et l'espérance de la résurrection. »

Ces deux citations ne sont pas anodines. Elles suggèrent que la fake news ne concerne pas seulement une déclaration. Elle touche à la dignité des personnes. Des prêtres. Des évêques. Des morts.

Qui est visé ?

La note de clarification ne nomme pas le prêtre concerné. Elle ne précise pas non plus le contenu exact de la fausse déclaration. Elle ne dit pas qui a intérêt à la diffuser.

Le contexte : une Église sous pression

Le Cameroun compte environ 40 % de catholiques. L'Église catholique y joue un rôle social et politique important. Ses évêques s'expriment régulièrement sur les questions de gouvernance, de justice sociale, de paix.

Dans ce contexte, les fausses déclarations attribuées à des hommes d'Église ne sont pas anodines. Elles peuvent créer des tensions entre diocèses. Elles peuvent diviser les fidèles. Elles peuvent servir des intérêts politiques.

L'Archidiocèse de Yaoundé ne dit pas qui a intérêt à cela. Mais il qualifie la fake news de « méchanceté flagrante ». Le mot est fort. Il suggère une intention.

Une réponse en forme de leçon

La note de clarification n'est pas qu'un démenti. C'est un exercice de pédagogie.

L'Archidiocèse ne dit pas seulement : « C'est faux. » Il explique pourquoi il faut vérifier. Il cite les Écritures. Il rappelle la doctrine de l'Église sur la dignité humaine.

Le message est clai les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. La parole y circule vite. Trop vite. Et elle peut blesser.

« L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit », dit le Proverbes. L'Archidiocèse invite à ne pas être cet homme simple.

Ce que révèle cette fake news

Cette affaire n'est pas isolée. Les fausses déclarations attribuées à des personnalités religieuses se multiplient. Au Cameroun. En Afrique. Ailleurs.

Les raisons sont multiples. La rapidité de diffusion. L'absence de vérification. La crédibilité accordée aux figures religieuses. Et parfois, la volonté de nuire.

L'Archidiocèse de Yaoundé a choisi de répondre publiquement. Il aurait pu ignorer. Il ne l'a pas fait. C'est un signal.

Un signal que la désinformation religieuse est prise au sérieux. Un signal que l'Église ne laissera pas dire n'importe quoi sur ses évêques.

La note de clarification a été publiée. Elle circule. Mais la fake news circule aussi.

L'Archidiocèse n'a pas annoncé de poursuites judiciaires. Il n'a pas identifié les auteurs de la rumeur. Il a choisi la voie de la pédagogie.

Reste une question : combien de personnes croiront le démenti ? Combien continueront de croire la fake news ?

Le document cite les Proverbes : « L'homme prudent prend garde à ses pas. » L'appel est lancé. Il dépend de chacun.

Qu'a démenti l'Archidiocèse de Yaoundé ?

Une fausse déclaration attribuée à l'archevêque de Yaoundé, qui aurait interpellé son homologue de Douala au sujet d'un prêtre. L'Archidiocèse affirme que cette déclaration n'a jamais existé.

Quand la fake news a-t-elle circulé ?

Le 10 octobre 2026, selon la note de clarification. Le démenti a été publié le lendemain, le 11 octobre 2026.

Qui a signé le démenti ?

L'abbé Appolinaire Bertrand Ndzoumou Mendo, porte-parole de l'Archidiocèse de Yaoundé.

L'Archidiocèse a-t-il porté plainte ?

Le document ne mentionne aucune poursuite judiciaire. L'Archidiocèse a choisi la voie de la clarification publique.