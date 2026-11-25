Paris : le réalisateur ivoirien Prince Edja remporte l’Ubuntu d’Argent au Festival international L’Afrique fait son cinéma



La création cinématographique ivoirienne brille sur la scène internationale. Lors de la 8e édition du Festival international L’Afrique fait son cinéma, organisée à Paris au sein de l’école EICAR, le cinéaste Prince Edja a décroché l’Ubuntu d’Argent 2026 du Court-Métrage Documentaire pour son film Le Dernier. Cette première distinction majeure salue la portée artistique et environnementale d’une œuvre ancrée au cœur des territoires ivoiriens.



Prince Edja, le regard engagé du territoire ivoirien

Écrit, réalisé et produit par Prince Edja, Le Dernier confirme la singularité d’un auteur profondément attaché à la valorisation du patrimoine naturel et humain de la Côte d’Ivoire. À travers le programme X’PLORE Côte d’Ivoire qu’il porte, le réalisateur déploie une démarche globale alliant cinéma, photographie, édition et transmission.



Avec Le Dernier, Prince Edja signe une immersion sensible auprès des femmes et des hommes qui habitent, protègent et portent la mémoire d’un écosystème exceptionnel. Sans artifice, sa caméra donne la parole à celles et ceux qui vivent au quotidien les bouleversements écologiques contemporains — tels que l’orpaillage clandestin et le braconnage — tout en posant une question universelle : quel héritage naturel et culturel choisissons-nous de léguer aux générations futures ?



Déjà plébiscité par le public parisien lors de sa projection, le projet poursuit aujourd’hui sa trajectoire ambitieuse : le film est actuellement en postproduction dans une version longue d’environ 65 minutes, destinée à approfondir les témoignages et la richesse humaine du récit.



Le prix Ubuntu : l’excellence au service de l’humanisme

Plus qu’une simple récompense esthétique, le prix Ubuntu puise son nom dans la philosophie africaine de l’interdépendance et de l’humanité partagée (« Je suis parce que nous sommes »). En décernant l’Ubuntu d’Argent au film Le Dernier, le jury du festival distingue non seulement la maîtrise narrative et la qualité technique de l’œuvre, mais aussi sa capacité à créer du lien entre les peuples et à porter un message citoyen fort. Ce trophée s’impose comme un label de reconnaissance pour les cinéastes qui font dialoguer exigence artistique et conscience sociale.



« L’Afrique fait son cinéma » : une vitrine indispensable pour les cinémas d’Afrique et des Caraïbes

Au fil de ses huit éditions, le Festival international L’Afrique fait son cinéma s’est imposé comme un rendez-vous incontournable à Paris. Sa vision dépasse la simple diffusion d’œuvres : l’événement agit comme un véritable pont culturel, offrant aux réalisateurs africains et caribéens une visibilité internationale ainsi qu’un espace d’échange privilégié avec les professionnels et le public européen.



En mettant en lumière des récits authentiques, loin des clichés, le festival enrichit considérablement le paysage cinématographique mondial. Il participe activement à la structuration, à la professionnalisation et au rayonnement d’un cinéma pluriel, audacieux et résolument tourné vers l’avenir.



L’EICAR, un écrin de transmission et de création

Le choix d’accueillir cette 8e édition dans les locaux de l’EICAR (École internationale de création audiovisuelle et de réalisation) revêt une dimension hautement symbolique. Reconnu pour son ouverture internationale et son approche tournée vers la pratique, l’établissement offre un cadre idéal de rencontre entre les talents confirmés du cinéma afro-caribéen et la nouvelle génération d’étudiants et de futurs professionnels de l’image. En ouvrant ses portes au festival, l’EICAR affirme son rôle de carrefour culturel et pédagogique, où la transmission des savoirs rejoint le dynamisme de la création contemporaine.

Article rédigé par la rédaction de ROOTENS MAGAZINE, mobilisée sur place pour couvrir cette 8e édition du Festival international L’Afrique fait son cinéma.